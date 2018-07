A gondtalan családi nyaralás alapreceptje talán az, hogy a programokon való aggodalmaskodás és tervezgetés helyett megpróbálod tényleg elengedni magad. Ha olyan helyen pihensz, mint a Balaton környéke, a lehetőségek végtelen tárháza áll rendelkezésedre még akkor is, ha előzetesen nem gondoltad át, milyen elfoglaltságokkal dobnád fel a vakációt.

A magyar tenger vidékén nyáron felpezsdül az élet, és ha jól választasz, egy ujjadat sem kell megmozdítanod azért, hogy a család minden tagjának megfelelő időtöltést találj. A Balatontourist kempingjeiben például bizonyos napokon reggeltől estig gondoskodnak a pihenők szórakoztatásáról, kortól függetlenül.

Az energikus kempingezők vízi tornával, aerobikkal vagy futással kezdhetik a napot, majd az animációs csapat- és egyéni versenyeken is kipróbálhatják magukat, Balatontourist emblémás ajándékokért.

A sportos kihívások mellett főzőversenyt is szerveznek, ahol lecsót, vagy más magyaros egytálételt főzhetnek a résztvevő csapatok. A gyerek kedvében járva lesznek kreatív népi játékok és háziállat-simogató, de különböző fellépők (köztük bohóc) is érkeznek a kemping területére. A nagyobbakat utcabál és táncház várja, ráadásul lesz éjszakai horgászat és medencés buli is.

Még nem késő 1-2 szabadnapot a kempingnapok idejére szervezni; mutatjuk, mikor és hol várnak egész napos rendezvényekkel!