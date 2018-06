4 kihagyhatatlan júliusi program az Opus Jazz Clubban

Zenekedvelők, figyelem! Nem múlhat el hónap remek zenei programok nélkül, az Opus Jazz Club júliusi ajánlatai közül például rögtön 4 koncertet is kinéztünk magunknak.

Judie Jay – július 6. 20:00 óra

A megannyi stílusban otthonosan mozgó énekesnőt olyan formációkból ismerhetjük, mint a Colorstar, a Heaven Street Seven, és a Zägar, de 2011 óta (ekkor jelent meg a Harmony c. lemeze) szólóelőadóként is bevéste magát a hazai zenei élet neves képviselői közé. Az elektronikus zene dívája most az akusztikus jazz & soul világába kalauzolja hallgatóit, ismert standerdekkel és feldolgozásokkal tűzdelt zenei palettával.

Jegyár: 1500 HUF

Szandai Mátyás Quartet – július 13. 20:00 óra

A kiváló magyar bőgős, Szandai Mátyás a BMC Records számos korábbi kiadványán szerepelt már, és különböző formációkban több alkalommal fellépett az Opus színpadán. Mostani fellépése különleges jazz csemege lesz, amelyben a nemzetközi jazz-társadalom több prominens alakja lesz a segítségére. A quartet különböző zenei kultúrákból érkező tagjai Szandai hosszú ideje dédelgetett terveit váltja valóra a virtuozitás, a latin-amerikai temperamentum, a könnyedség és az elegancia ötvözésével. Közreműködik: Nelson Veras – gitár, Ricardo Isquierdo – szaxofon, Szandai Mátyás – nagybőgő, Fabrice Moreau – dob.

Jegyár: 1500 HUF

Harcsa Veronika – Gyémánt Bálint Quartet – július 16. 20:00 óra

A tehetséges hazai duó (amelyet 2015-ben beválogattak a Németországban megrendezett Jazzhead! European Jazz Meeting showcase-ére) tagjai mindketten a magyar jazzélet kiemelkedő alakjai. A duó most belga ritmusszekcióval egészül ki abban a quartetben, amelyet a közönség először 2018 tavaszán hallhatott új kompozíciókkal. Közreműködik: Harcsa Veronika – ének, Gyémánt Bálint – gitár, Nicolas Thys – nagybőgő, Antoine Pierre – dob.

Jegyár: 3000 HUF

Tom Bourgeois: Murmures – július 21. 20:00 óra

Nevéhez méltóan a Murmures zenéje Tom Bourgois melankólikus, ugyanakkor szívet melengető kompozíciói azzal a finom folytonossággal idézik meg érzelmeink és érzéseink különböző fázisait és a köztük lévő átmeneteket, mint ahogyan életünk egyik szakaszából észrevétlenül lépünk át az azt követőbe. Közreműködik: Tom Bourgeois – szaxofon, basszusklarinét, Florent Jeunieaux – gitár, Thibault Dille – harmonika, Loïs Le Van – ének.

Jegyár: 1500 HUF

Képek: Opus Jazz Club