Tombol a nyár, irány a Balaton nyugati partja!

Strandolás előtt/után szívesen megnéznéd a környék nevezetességeit? Segítségül adunk néhány tippet, hogy a lehető legjobban kihasználd a Keszthely és Vonyarcvashegy térségében töltött időt!

A Balaton nyugati partján egymást érik a remek fürdővárosok, ezen a környéken található a gyógyvizeiről híres Hévíz és Zalakaros is. Utóbbi élményfürdővel és óriási csúszdákkal várja vendégeit, ha viszont kalandosabb nyaralásra vágysz, Vonyarcvashegyen kipróbálhatod a vízisípályát és a szörfiskolát is.

A régió legizgalmasabb városa kétséget kizáróan Keszthely, hiszen kulturális programokban és látványosságokban is bővelkedik. Ha arra jársz, betérhetsz a Festetics-kastélyba és a Marcipán Múzeumba, megnézheted a Cadillac Múzeum és a Babamúzeum gyűjteményeit, de a Történeti Panoptikum is izgalmas élményeket ígér.

Bivalyrezervátum (Kápolnapuszta)

Kápolnapusztán él Magyarország legnagyobb látogatható bivalycsordája. A rezervátumban megismerkedhetsz a Kis-Balaton élővilágával, de bivalytörténeti bemutatók, kiállítások és egy játékos elemekkel kialakított sétaút (kilátópontokkal) is a látogatók rendelkezésére áll.

Csillagvár (Balatonszentgyörgy)

A Csillagvár népszerű kirándulóhely huszárkiállítással, íjászkodási lehetőséggel és a középkori életet bemutató panoptikummal. A korábban török kori végvárnak hitt épületet gróf Festetics László építtette.

Festetics-kastély (Keszthely)

A kastély Keszthely kiemelkedő emlékműve, amelyhez pálmaház és hintómúzeum is tartozik a modern múzeumépület mellett, ahol Európa egyik legnagyobb történelmi modellvasútját csodálhatod meg.

Sztúpa (Zalaszántó)

Lépj be a béke buddhista szentélyébe Zalaszántón! A zalai dombok között emelkedő monumentális, vakítóan fehér buddhista emléket színes imazászlók veszik körül, és terét egzotikus füstölők illata lengi be.