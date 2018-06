Pixel Magic – egy igazán különleges program a Nagyszünetben

Egy egészen egyedi program második állomásához érkezett a Nagyszünet – a Pixel Magic egy olyan sorozat, amit még tényleg nem láthattunk. Fényművészeti és zenei kompozíciók, technológia, épített és természetes környezetek egyedi találkozása a Nagyszünet és a Let it Be! art agency szervezésében, főszerepben ezúttal a Healium Decorationnel!

A budapesti bázisú Healium Decoration 2012-ben alakult. Munkáikban a fény az elsődleges alapanyag és szervezőelv. Legyen szó projekcióról, programozott robotlámpákról vagy LED-

ek ezreiről, a cél mindig ugyanaz: fény által új dimenziókat nyitni a képzelet előtt. Nem csoda, hogy nemrég ők vehették át a Fény Mestere – Master of Light 2016 nívódíjat!

Színpadi látványanyagaikban, installációikban egy olyan saját fejlesztésű fényvezérlési technikával dolgoznak, mely lehetővé teszi LED-ek, robotlámpák, stroboszkópok, füst- és ködgépek, kinetikus eszközök irányítását akár 3D környezetben is. A Sziget, az Electronic Beats, az Ars Electronica, az Ozora vagy éppen a Zsolnay Fény Fesztivál után ezúttal a Nagyszünetben ámuldozhatunk rajtuk. Az este során pedig majd beavatnak néhány

kompozíciós trükkbe, hogy magunk is fényzsonglőr társaik lehessünk egy kis időre.

Jegyek: 999 Ft

Részletek: itt és itt.