Legendák találkozása – Alan Parsons Project és Mike Oldfield Band

Amikor legendák találkoznak, méltán várhatjuk, hogy varázslat történik.

PILOT, az ALAN PARSONS PROJECT zenei magja és MAGGIE REILLY, MIKE OLDFIELD BAND hangja együtt fogják felnyitni a sikerszámokkal teli kincses ládájukat, amikor közösen lépnek fel 2018. november 14-én és 15-én Budapesten.

Olyan koncertet alkottak, mely generációkat vezet végig életük filmzenéin. Miután sokáig listavezetők voltak a „Magic“, „January“, „Just a Smile“ és „Call Me Round“ c. számokkal, a PILOT továbblépett, hogy a producerről elnevezett project oszlopos tagja legyen. Az ALAN PARSONS PROJECT (APP) részeként a PILOT rock banda játszott az összes albumon, a „Tales Of Mystery And Imagination“-től kezdve egészen a „Stereotomy“-ig. Listavezetők voltak olyan sikerszámokkal, mint az „Eye In The Sky“, „Don’t Answer Me“, „Lucifer“ és a „Let’s Talk About Me“ a német és amerikai listákon egyaránt.

Az utóbb említett DAVID PATON a PILOT vezető énekeseként szintén hozzájárult a sikerekhez olyan klasszikus számokban, mint a „What Comes Up Must Come Down”az 1. számú albumról, a „Pyramid “, „Children Of The Moon” és az „I’d Rather Be A Man” dalokkal az „Eve” című, szintén listavezető albumról, melyet ma már az APP katalógus alapjának tekintenek. Több mint 80 arany- és platinalemezzel az APP az egyik legsikeresebb együttes a zene történetében. DAVID PATON igazi fűszerként belekever néhány kedvenc klasszikus dalt abból az időből, amikor még a CAMEL-ben játszott, mely meghatározta a progresszív rockzene teljes korszakát.

MAGGIE REILLY 1980-ban csatlakozott a MIKE OLDFIELD BAND-hez. Kristálytiszta vokáljai a zenekar védjegyévé váltak. Az olyan klasszikus sikerszámokat, mint a „Moonlight Shadow“, „To France“ és a „Family Man“ egyszerűen lehetetlen elképzelni különleges hangja nélkül, amely a mai napig megérinti az emberek lelkét az egész világon. A MIKE OLDFIELD BAND összes olyan albuma listavezető volt, amikor MAGGIE REILLY is része volt a zenekarnak. Mostanában adták ki újra a különleges Deluxe verziót, mellyel ismét beléptek a zenei listákra több évtizeddel azután, hogy először adták ki az albumot. Miután otthagyta MIKE OLDFIELD-et, MAGGIE REILLY szóló karrierbe kezdett és egyre gyakrabban nyert díjakat. Elkészítette az ‘Echoes’ c. albumot 1991-ben, melyhez megírta a világhírű ‘Everytime we Touch’ című sikerszámot, a ‘Wait’ és ‘Tears in the Rain’ című európai sikerszámokkal együtt.

Dalszerzői munkásságát többek között ASCAP és BPI díjakkal jutalmazták, valamint számos nemzet elismerését is megkapta.

Ez a két legenda most közösen lép színpadra, hogy egy szuper, felejthetetlen show-t hozzon el a rajongóknak. A két mennyei ’nagylemez-orientált rockzenei’ (AOR) csapat olyan koncerteket mutat be a világon mindenhol, mely izgalomba hozza egyaránt a kritikusokat és a közönséget is.

November 14.-én és 15.-én élvezzük együtt a három évtized szuper zenéit, a sikerszámokkal teli produkció erőteljes lépés a jövő KLASSZIKUS ROCK- ja felé.

A zenekar tagjai:

Maggie Reilly, ének

David Paton, basszusgitár, ének

Calais Brown, gitár

Irving Duguid, billentyű

Dave Stewart, dob

Jegyekért kattints ide.