Most nevess! Jim Carrey visszatér a képernyőkre – SOROZATELŐZETES

A sorozatban szerepel Carrey mellett az Oscar-, Emmy- és Golden Globe-jelölt Frank Langella (“Frost/Nixon”), az Oscar-, Emmy- és Golden Globe-jelölt Catherine Keener (az HBO “Mutassatok egy hőst!” című sorozata, “Tűnj el!”) és Judy Greer (“Married”) is. A tíz részes sorozat szeptemberben debütál az HBO GO-n, alább láthatjátok a feliratos előzetesét.

A MOST NEVESS! (“Kidding”) középpontjában Jeff, azaz Mr. Pickles (Carrey) áll, a gyerekműsorok ikonikus figurája, aki a jóság és bölcsesség megtestesítője a fogékony amerikai ifjúságnak és azoknak a szülőknek a szemében, akik vele nőttek fel. Amikor a közszeretetnek örvendő Jeff családi élete összeomlik, rájön, hogy nincs az a mese vagy bábu, ami segíthetne neki abban, hogy átvészelje a kezelhetetlen sebességgel eszkalálódó válságot. Az eredmény: Ez a kedves ember a kegyetlen világban szép lassan elkezdi elveszíteni a józan eszét, ami egyformán vicces és szívszorító folyamat.

Az évad során Jeff elkezd szembeszállni a “Mr. Pickles’ Puppet Time” című tévéműsora olajozottan működő gépezetével és executive producerével, Sebbel (Langella). Seb attól tart, hogy Jeff elmeállapota lerombolhatja az üzleti birodalmat, amit felépítettek, ezért elkezdi kidolgozni, hogyan folytatódjon a műsor Jeff nélkül, miközben a fő bábukészítő, Deirdre (Keener) a saját személyes és szakmai problémáival küzd. Jeff külön élő feleségét Greer alakítja, közös fiukat Cole Allen játssza. A vendégszereplők közt megtalálható Justin Kirk (“Nancy ül a fűben”) és Ginger Gonzaga (“Szénné égek idefent”) is.

A MOST NEVESS! alkotója és executive producere Dave Holstein (“Nancy ül a fűben”, “Nevelésből elégséges”), aki a pilotot is írta és a showrunneri feladatokat is ellátja. Gondry szintén executive producer amellett, hogy több epizódot rendezett, köztük az elsőt. További executive producerek: Jim Carrey, Michael Aguilar (“Szénné égek idefent”), Roberto Benabib (“Nancy ül a fűben”), Raffi Adlan (“Zöld darázs”), az Emmy-jelölt Jason Bateman (“Az ítélet: család”) és Jim Garavente (“Szaftos szavak”).

A 10 RÉSZES SOROZAT PREMIERJE: SZEPTEMBER 10., HÉTFŐ – HBO GO