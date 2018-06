Ez a hétvége is a bulizásról szól! – Mutatjuk a legjobb programokat

Mindjárt itt a jól megérdemelt hétvége. Mi már annyira várjuk, hogy össze is gyűjtöttük a legjobb programokat, melyek között most leginkább bulikat találtok, de kulturális eseményeket és filmvetítéseket is ajánlunk. Íme, a hétvégi programajánlónk!

Csütörtök – június 14.

A régiós –cseh, lengyel, magyar és szlovák – tervezők munkái mellett első ízben láthat a nagyközönség német, osztrák, román, svájci és szlovén alkotók által jegyzett bútorokat, lakástextileket, tárgyakat. A kiállításon sorozatgyártott termékek és kisszériás darabok, valamint a műfajokat szabadon értelmező egyedi alkotások is szerepelnek. A kurátorok kifejezett szándéka, hogy megmutassák a terület sokszínűségét, üdítő frissességét,

ezért az aktuális trendek figyelembevételével megalkotott tárgyak mellett egyéni látásmódot tükröző darabok is helyet kapnak.

A világhírű magyar plakátművészet alkotásai mellett a politika- és társadalomtörténet tájékoztató, irányító, politikai és társadalmi közbeszédet érintő hirdetményeit, falragaszait, plakátjait láthatod. Az időszaki kiállítás a gyűjtemény válogatott darabjain át három tömeg‒kommunikációs témát villant fel a grafikai plakát első száz évéből: a gazdaság, kereskedelem és ellátás hirdetményei után a szabadidő eltöltésére és szórakozásra hívó hirdetményekkel, végül pedig tömeg és hatalom „plakátnyelvét”.

A Newton-család a feleség öccsét várja. Kedvesen fogadják a férfit, aki úgy tűnik, nagyon gazdag. Ám röviddel érkezése után felbukkan még két idegen, akikről a nagyobbik lány megtudja, hogy detektívek, és hogy Charles bácsit gyilkossággal gyanúsítják. A fiatal detektív felkelti a lányban a gyanút, csakhogy Charles bácsi sem nézi tétlenül, miként szorul körülötte a hurok.

Kedveled a szabadulószobák izgalmát? Mit szólnál hozzá, hogy ha most nem kijutnotok kellene, hanem egy élvezetes vacsora közben nyomoznotok? A szervezők hangulatos légkört teremtenek, ahol csakis a környezetetekben elhelyezett nyomok alapján tudjátok megfejteni rejtélyünket. Itt nem szerepet játszotok el, hanem a saját asztaltársaságotokkal kell összedugnotok a fejeteket és figyelni a jeleket.

Péntek – június 15.

A futás nem csak egy sport, hanem életforma. A Running Strong workshop egy olyan gyakorlattárat ad, amellyel a futás során leginkább igénybe vett területeket tudod fejleszteni, így minimalizálva a sérülés esélyét. Jelentkezz a workshopra, erősödj és élvezd szabadon a futást, sérülés nélkül.

A bunkertúra a hazai turisztikai piacon teljesen egyedülálló programcsomag: Magyarország valaha volt legnagyobb gyárának 1944-es eseményeit mutatja be a legendás Csepel Művek területén 4 órányi programot nyújtva, II. világháborús építésű óvóhelyek meglátogatásával. A Csepel Művek területének felfedezése mellett a vendégek átfogó képet kapnak a korabeli légoltalomról, az óvóhelyek gépészeti berendezéseiről és a történeti eseményekről.

Hétről hétre péntek esténként a magyar konyha hagyományos remekeiből összeállított büféasztalos választékkal várnak az Araz Étteremben. A karakteres ízvilágú ételekhez három magyar borvidékről származó bort, kadarkát, kéknyelűt és rosét kínálnak. A vendégek megismerkedhetnek a végletekig érzelemdús, hol lágy, holritmusosan csattogó – szatmári, kalotaszegi, mezőségi, székelyföldi, és más magyar tájak népzenéjével. 20 órától egy húsz perces néptáncbemutató során megtekintheted az adott vidékek táncát és díszes népviseletét is.

A II. Kerületi Önkormányzat ingyenes fesztiválja idén június 15-én és 16-án a Millenárison kerül megrendezésre.

Péntek este a The Biebers és a Honeybeast hallható majd, szombaton kicsiket és nagyokat is várnak a Csudatáska, valamint a Kaláka családi koncertjére, lesz továbbá családi nap és fellép az Ivan & The Parazol, valamint az LGT Zenevonat.

A legendás Cocoon végre Budapestet is beveszi! Mikor 1999-ben Sven Väth elindította ikonikussá vált ibizai bulisorozatát, egy cél lebegett a szeme előtt: elhozni a technót a szigetre. Richie Hawtin szavaival élve hedonista és szexi partik voltak ezek, ahol az emberek teljesen elvesztek a táncban. Sötét klubhangulat helyett a szabadság érzését idézték meg teljes pompájában. Ezt a víziót követte az azonos nevű kiadó is, mely kikerülhetetlen szereplője lett a szcénának, határokat nem ismerő megjelenéseivel. A Cocoon az évek alatt bejárta a világot, most eljött a pillanat, hogy Magyarországra is elhozzák az ütemekkel teli fényt.

Szombat – június 16.

A filmtörténet egyik legnépszerűbb és legsikeresebb sorozatának új részében visszatérnek a csodák, a kalandok, az izgalmak, a kedvenc szereplők, a már ismert dinoszauruszok – és felbukkannak teljesen új fajok is, amelyek döbbenetesebbek és félelmetesebbek minden eddigi őslénynél. Visszatérnek az előző rész főszereplői, Chris Pratt és Bryce Dallas Howard.

A Mozgás Éjszakája Budapest legsportosabb fesztiválja. 15 sportágat próbálhatsz ki. Futhatsz és bringázhatsz a kivilágított Budapesten. Zumbázhatsz sokezred magaddal, jógázhatsz a csillagok alatt, sárkányhajózhatsz a Dunán, de olyan különlegességeket is kipróbálhatsz, mint a lábtoll-labda vagy a teqball. Erre az éjszakára te is sportcsillaggá válhatsz. A rendezvény ingyenes, regisztrációval biztosíthatod a helyed a programokra.

Amikor a dívák egymásnak feszülnek, akkor kő kövön, száj szárazon, éjszaka sötéten nem marad. Az éjszaka legdögösebb cicaharca! Ha benned is tombol a zabolátlan vadállati ösztön, nyújtózz egy kéjeset, ereszd ki a karmaid és vonulj be a legsötétebb feketezenére. Told magad tövig a Tőzsdepalota keleties, napszítta és trashy udvarán megálmodott igazi szabadtéri queerkánaánba.

A Pécsről indult 30Y több mint tíz éve a magyar fesztiválok és klubélet egyik legmeghatározóbb alterzenekara. A monumentális diszkográfiájuk legutóbbi remekműve a Dicsőség című lemezük, de emellett magukkal hozzák legnagyobb slágereiket is.

Vasárnap – június 17.

Antik és a dizájn, a régi és az új, felújított és újragondolt, átalakított tárgyak – a piacon válogatott árusok, minőségi antik tárgyakat, dizájn klasszikusokat, retro különlegességeket árusítanak.

Kezdjük a nyarat egy hatalmas közös élménnyel! Hívjatok meg bárkit, vegyétek fel a leglazább hangulatotok, hozzátok el otthonról a tüzifát, a háziállataitok, a szomszéd gyerekeket és a csillagokat az égről!Hozzatok pokrócot, enni és inni! Kolbászt sütögetni, szalonnát perzselni, bort kortyolgatni és egy nagy mosolyt megosztani!

Fellfedezheted, milyen folyamatok mennek végbe a bőrünk alatt, láthatóvá és kézzelfoghatóvá válik az emberi test működése. Kitárulkozik a vázrendszer, előbukkannak az izmok, a légzőszervek, megmutatkozik a keringés. A kiállításon 3D animációkat bemutató képernyők és dokumentumok segítenek megérteni, hogy mi zajlik le a szervezetünkben sportolás, munka, vagy éppen pihenés közben.