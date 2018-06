A 8 legjobban várt fellépő az idei fesztiválszezonban

Már csak néhány nap és elkezdődnek kedvenc nyári fesztiváljaink. Sopronnál, a Balatonon, na és persze Budapesten is rengeteg olyan énekessel találkozhatunk, akiket már régóta vártunk, hogy fellépjenek nálunk, és olyan nevek is akadnak, akik már rutinosan mozognak Magyarországon, de minden alkalommal átszellemülten kiabáljuk a dalaikat a koncertjeiken. Íme, a mi 10-es listánk azokról az énekesekről és bandákról, akiket a legjobban várunk idén!

Thirty Seconds to Mars – Strand Fesztivál – augusztus 23.

Kétségtelen, hogy a Strand Fesztivál legnagyobb durranása a Thirty Seconds to Mars lesz. Az együttes frontembere a színészként is ismert Jared Leto, aki augusztusban énekesként is megmutathatja, mit tud.

Hurts – VOLT – június 27.

A Hurts már otthonosan mozog nálunk, ez már a sokadik magyarországi fellépése a brit duónak. A Manchesterben alapult páros már az egész világot körbejárta a zenéivel, június végén pedig a VOLT fesztivált is útjukba ejtik.

Dua Lipa – Sziget – augusztus 12.

Tudta valaki két éve, hogy ki az a Dua Lipa? Vagy hogy picit gonoszabbak legyünk: tudni fogja bárki is két év MÚLVA, hogy ki az a Dua Lipa? Erre azért nem mernék fogadásokat kötni. Akárhogy is legyen, tény, hogy a brit énekesnő számai beragadtak rádiós slágerlistákon, imádjuk őket és nem kérdéses, hogy bulizni fogunk Lipa szigetes koncertjén.

Rita Ora – Balaton Sound – július 6.

Ami tavaly a Szigeten nem jött össze, most végre megtörténik: Rita Ora Magyarországot is felvette a turnéországai közé. Jobb is, hogy idén jön és nem tavaly lépett fel, így legalább az Anywhere című számát is előadhatja.

Depeche Mode – VOLT – június 26

Voltak már Budapesten, szerettük is őket, Sopronba is elmegyünk miattuk. A Depeche Mode már több évtizede szolgálja nekünk a fülbemászó zenéiket, így nem kérdéses, hogy a VOLT-os fellépésük egy kis miniidőutazás lesz: egészen az 1980-as évekig repülhetünk vissza.

Shawn Mendes – Sziget – augusztus 13.

Pofátlanul fiatal és hihetetlenül jó a hangja. Bizony, Shwan Mendes egy gitárral a kezében is hatalmas bulit tud csapni. Ezért is leszünk ott a Szigeten augusztus 13-án. És “nincs semmi, ami visszatartana minket”.

Rag’n’Bone – Strand – augusztus 22

A brit énekes májusban már fellépett Budapesten, de még egyszer visszatér idén Magyarországra. Augusztus végén a Strand Fesztiválon lép fel, ahol egész biztosan előadja majd a Humen című számát is, mellyel 2016-ban robbant be a köztudatba.

Lana Del Rey – Sziget – augusztus 10.

Végre, végre, végre! Régi restanciáját törleszti a Sziget, augusztus 10-én, pénteken Lana Del Rey koncertjén bulizhatunk. Sumertime Sadness, Born to Die, Lust For Love és még sorolhatnánk. Nem kérdés, nekünk Lana fellépése teszi fel az I-re a pontot. Ki nem hagynánk.