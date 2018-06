Latin szívtipró a láthatáron! Ricky Martin Budapesten koncertezik!

Emlékszel még? Két évtizede, 1998-ban a franciaországi futball vb lázában égett mindenki, s bár válogatottunk nem jutott ki a viadalra, idehaza mindenki kívülről fújta, s táncolta végig a torna himnuszaként ismert „The Cup of Life/La Copa de la Vida” című dalt.

A mindent elsöprő, latinos ritmusú sláger egyből a topsztárok közé repítette előadóját Ricky Martint, aki nem kevesebb, mint 60 országban lett rövid időn belül listavezető.

Most ismét rajtol az újabb futball vb, országunk csapata ugyanúgy lemaradt az oroszországi megmérettetésről, de Ricky Martinnal, Ricky Martinra nemsokára ismét együtt táncolhatunk mi magyarok. 2018. szeptember 4-én ugyanis visszatér a magyar fővárosba, a Papp László Budapest Sportarénában lép színpadra Puerto Rico talán leghíresebb szülöttje. Addig is nyilván egyre többször csendülnek fel jól ismert dalai a honi rádiókból, mint például a Livin’ la Vida Loca, Maria, She bangs, Nobody wants to be lonely, Disparo al Corazón, La Mordidita, Vente pa’ca, vagy a legújabb toptrack, a Fiebre (2018), melyet eddig több mint 75 millióan nézték meg a Youtube csatornán.

A kis Ricky egy római katolikus otthonban nevelkedett. A zenei tehetséget anyai ágról örökölhette, nagyapja pedig költőként dalírásra inspirálta. Kilenc évesen már belekóstolt a reklámszerepekbe, majd tizenkét évesen a Menudo fiúbanda tagjaként kezdte pop énekesi karrierjét. Azóta 70 milliónál is több albuma lelt gazdára, több tucat platinalemezzel büszkélkedhet, valamint számos Grammy-, Latin Grammy-, American Music-, World Music-, Billboard Music-, és MTV Music Video Award tulajdonosa.

A latin pop énekes színészként is dolgozik, többek között a The Assassination of Gianni Versace, az American Crime Story legújabb évadába is láthatjuk őt. Közel áll hozzá a jótékonykodás is, az UNICEF nagyköveteként 2002-ben megalapította a Ricky Martin Alapítványt és a People For Children nevet viselő alapítványt.

2018. szeptember 4-én azonban a már jól ismert énekes-táncos oldalát csillantja meg budapesti koncertjén, egy felejthetetlen, valódi latin fiesta keretében.

