Soja – Kedvenc amerikai reggae együttesünk júliusban visszatér Budapestre

Már közel 2 évtizede, hogy középiskolai barátságokból a SOJA megalakult, amikor még egy pincében egymást tanították a reggae zene gyökereire – és zenélni.

Ma már a 2x Grammy-jelölt, nyolctagú bandának több mint 7 millió követője és 300 millió feletti Youtube megtekintése van, valamint óriási elkötelezett rajongótáborral rendelkeznek az egész világon. Folyamatos sikereik ellenére a SOJA tagjai mindig törekednek rá, hogy ne felejtsék el a pincében együtt töltött időt, amikor folyamatosan inspirálták egymást ötleteikkel. Az igazi varázslat érzése, az összedolgozás és a testvériség, amely az egészet elindította, ma is nyilvánvaló zenéjükben és minden koncertjükön.



Legutóbbi stúdiólemezük, a Poetry In Motion – amely tavaly októberben jelent meg -, a Haunted Hollow Studioban készült, Charlottesville közelében. A tagok újra együtt laktak és zenéltek, így minden energiájukat bele tudták tenni a folyamatba. Három hónapot töltöttek stúdióban, és közben órákat ücsörögtek a verandán is, beszélgetve a zenéről és az életről. Mindenki vitt új ötleteket, új hangszereket és eszközöket.

„Ez egy tanulási és kísérleti folyamat volt.” – jegyzi meg Jacobs, a csapat énekese. „És pontosan azt kaptuk tőle, amit akartunk.”

A SOJA jól ismert energikus és szenvedélyes élő bulijaikról. Az elmúlt évtizedben átlagosan évi 120 koncertet adtak, és olyan bandákkal turnéztak, mint a Dave Matthews Band, a 311 vagy az Incubus, valamint hatalmas nemzetközi rajongóbázisuknak olyan fesztiválokon léptek fel, mint a Bonnaroo, a Hangout Festival, a Wakarusa, a Cali Roots, a német Summerjam, a lengyel Woodstock, az argentin Personal Festival, vagy akár a Sziget.

Élő koncertjeik lehetőséget nyújtanak az embereknek, hogy mind befelé, mind kifelé is tekintsenek, és egy globális közösség részévé váljanak. A SOJA számára minden a kapcsolatról szól, legyen az akár a világgal, akár a bandán belül.

„Semmit nem érdemes az életben magadban csinálni.” – teszi hozzá Jacobs. „Együtt vagyunk itt.”

Budapesten egy igazán különleges vendége is lesz a zenekarnak: Sena.

Sena Dagadu újra és újra bebizonyítja, hogy képzeletének és képességeinek nincs határa. Ghánában született, s mindig is érdekelte a zene ereje, megnyugtató és gyógyító képessége. Ez az alap vezeti a dalszerzésben és a világ minden tájáról származó zenészekkel történő együttműködésben is. Mindemellett Sena az Irie Maffia, az egyik legismertebb magyar koncertzenekar tagja is.

A budapesti koncertre jegyek március 7-én 10 órától kaphatók ezen, ezen illetve ezen az oldalakon keresztül. Limitált számban Early Bird jegyek kaphatók 8.900 forintért, után a belépők 9.900 forintba kerülnek majd.