Irodalmi estektől a hajnalig tartó bulikig – Itt a hétvégi programajánlónk

Ismét egy jól megérdemelt hétvége felé közeledünk, ezért ezúttal is összegyűjtöttük az általunk legjobbnak ítélt hétvégi programokat. Ajánlatunkban a kulturális programoktól a gasztronómiai eseményekig mindent megtalálsz. Kezdődjön a hétvége, mutatjuk a programokat.

Csütörtök – június 7.

Hogyan írhatóak le a létező mégis „nem-helyként” aposztrofált helyek? Lehet, hogy észre sem veszed, ahogy áthaladsz rajtuk szinte minden nap. A sűrű mindennapok monoton tranzitállomásai ezek az identitásuktól megfosztott urbánus kompozíciók. Ezek a területek Marc Augé antropológus szerint a szürmodernitás urbánus képződményeinek tipikus életterei, egyben lenyomatai és attribútumai a felgyorsult világunknak. A természettel nem állnak már szoros kölcsönhatásban, de nem is igazi városnegyedek, valahol a kettő között helyezkednek el konkrét és átvitt értelemben egyaránt, mint egyfajta időtlen átjárók vagy intermediális térszerkezetek.

A bemutatásra kerülő történetek főhősei hétköznapi emberek, akiknek a mindennapi élet drámáival kell szembenézniük. Viszontagságaik és kételyeik ellenére lankadatlan kitartásuk inspiráló példát nyújt, hogy a legmélyebb sötétségből is lehet kiút.

A divatbemutató performanszon az autentikus népviseletek és hímzésminták, illetve az ezekből inspirálódott ruhák és ékszerek kerülnek bemutatásra. Előre kiválasztott magyar népmesék, balladák, gyűjtések és operák elevenednek meg a nézők szeme előtt, miközben egy kis szeletet mutatnak meg Magyarország kulturális értékeiből.

A Duna Karnevál csaknem negyedszázada elmaradhatatlan színfolt a budapesti nyár kulturális palettáján. A több műfajt is felölelő programok egyszerre mutatják be hazánk gazdag népzenei és táncos örökségét, hozzák el a nagyvilág legkülönbözőbb pontjain megőrzött néptánchagyományokat, és egyesítik mindezt a közönséget magával ragadó forgataggá.

Június 6. és 10. között világszár zenészek fokozzák majd a lóerőkben leggazdagabb hazai fesztivál hangulatát. A Harley-Davidson Open Road Fest színpadán tépi majd a húrokat a klasszikus hangszereket metál fegyverekké formáló finnek, az Apocalyptica és a Woodstock-i fesztivált is megjárt blues legendák, a Canned Heat.

Péntek – június 8.

A legkedveltebb programokat idén is megtalálhatjuk a kínálatban, így szombaton például itt lesz a Készenléti Rendőrség Lovas és Kutyás Szolgálati Osztálya, velük együtt nyomozhatunk a Gesztenyéskertben, láthatunk önvédelmi bemutatót és sor kerül a rendőrségi rajzpályázat díjátadójára is. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mentőkutyás és tűzvizsgáló kutyás bemutatót tart, a nagyszínpadon pedig a koncertek mellett különböző hegyvidéki kötődésű tánccsoportok is fellépnek majd. Szintén szombaton látogatható az Egészséges Hegyvidék Program keretében az egészségügyi szűrőnap a MOMkultban.

Az “Új híd a Dunán – 15+1 híd Budapesten” című kiállítás az Új Duna-híd nemzetközi tervpályázatának munkáit mutatja be a budapesti hídtörténetek tükrében. A tárlat a 15+1 Duna-híd izgalmas életét infografikákon, animációs- és dokumentumfilmeken, hibrid fotókon és műtárgyakon keresztül tárja fel. Az építészeti, kulturális és városszervezési, illetve történelmi aspektusokat is felölelő tárlat interakítv módon mutatja be az új Duna-híd terveit és egyben rávilágít a budapesti hidak kultúra-, történelem- és identitásképző szerepének mindenkori jelentőségére.

7. alkalommal rendezik meg a GERE Jazz Fesztivált. Az évente megújuló tematikának köszönhetően idén a villányi szőlők között igazi olasz hangulatban és dolce vita életérzésben lehet része a borok és a jazz zene szerelmeseinek. A fesztiválra érkezők végigkóstolhatják a Gere Attila Pincészet teljes portfólióját és élvezhetik a Mandula Étterem gasztronómiai fogásait, valamint a fesztivál fő fókuszát adó jazz zenei koncerteket.

2014 és a Rakpart óta sok víz lefolyt a Dunán, a Wellhello elnöki ügy lett, a srácok a Budapest Parkot pedig bevették már helikopterrel, vonattal, sárkánnyal. Azt hiszitek, ezt már nem lehet fokozni? Csak figyeljetek! A koncertek általában 19 óra körül kezdődnek és 22 óráig tartanak. A koncertek után hajnalig tartó bulik várnak több helyszínen.

A yesyes 2015-ben alakult két vérbeli igenemberből. Szabó Ádám (ének, harmonika) és Katona Tamás (dob) együttese egy új elektroakusztikus hangzásvilágot épít, amit állandó megújulás jellemez. Közel egy éves stúdiózás után kialakult a downtempo és drum and bass stílusokat ötvöző hangzásviláguk. Az elektronikus zenei vonalat élő hangszerek, harmonika, hegedű, és klasszikus dob színesíti.

Szombat – június 9.

Ezen a napon a világ minden tájáról számos intézmény csatlakozik a századforduló egyedülálló művészeti irányzatát bemutató programsorozathoz. Az idei évben a szecesszió népszerűsítésével foglalkozó szervezet, a Réseau Art Nouveau Network által ajánlott téma, „A kedvenc szecessziós építészem” kerül fókuszba a világnapon. A programsorozat kiemelt eseménye a régió szecessziós építőművészetét bemutató nemzetközi tablókiállítás, melyet a Transznacionális Duna Együttműködési Program tagvárosaiban (Belgrád, Bécs, Budapest, Bukarest, Ljubljana, Nagyvárad, Szabadka, Szeged, Szófia és Zágráb) egy időpontban tekinthet meg a közönség.

Harmadjára kezdi nagyszabású, globális pezsgőzéssel a nyarat a Moët & Chandon. A Grand Day alkalmából mintegy 80 országban, több mint egymillió vendégre számítanak Hong Kongtól Montreálig. A ház, mint a francia art de vivre képviselője, szeretné megosztani, miért olyan varázslatosak a francia Champagne régió pezsgői, és minél többekkel együtt ünnepelni az élet örömeit. Legyen az egy gourmet brunch, egy medenceparti, egy különleges vacsora, vagy épp a rooftop bárok és a táncparkett nyüzsgő hangulata – ezen a napon jégbe hűtött pezsgő kíséri az emlékezetes pillanatokat és élményeket.

Időszámításunk előtt egy héttel még csapnak a fiúk egy utolsó bemelegítő bulit a város legnyáriasabb helyszínén. Ugyanis már alig bírjuk nélkülünk! Gyertek hangolódni a Duna-partra, ahol Kolorádós koncertekkel, DJ-kel és egy különleges meglepetéssel várunk titeket.

1990-ben Iowa City határában egy férfi halálos autóbalesetet szenved. 2013-ban egy fiatalember hirtelen felindulásból elindul kamaszkora kisvárosa felé. 1986-ban egy tüdőbénult beteg és ápolója magnóra veszi a férfi vallomását gyerekkora sorsdöntő pillanatáról. 1956. október 26-án egy kisváros forradalmi tüntetése pogromba fordul. 2013 nyarán egy lakodalmi éjszaka különös fordulatot vesz, 2017-ben pedig a mozaikkockák mintha összeállni látszanának. A generációkon és országhatárokon átívelő történet nemcsak a személyes és a társadalmi emlékezetről, de a továbbélésről is szól.

Az előadás Nyáry Krisztián Így szerettek ők köteteiből merít: nagy íróink elfeledett naplóiból és levelezéseiből rekonstruált szerelmeit forgatja a dráma élő szövetébe, szilánkokból villant tükröt saját kapcsolatainknak. Azoknak, akik csaltak és azoknak, akik megcsalattak. Azokkal akik imádtak. Gyűlöltek. Cseréltek férjet, feleséget, nemet, ágyneműt, rímképletet. De egy valamit soha: a kiolthatatlan szerelmet, amelyet ha kellett, a szájukban vittek át. A túlsó partra.

Egy buli,ahol a Disney dalok lesznek a főszerepben, a szokásos Fröccs Szombatos zenék mellett! Mi várható?

Mickey Egér a házigazda, Simba rappel, Djinn beatboxol , Aladdin breakel, Belle, Elza, Hamupipőke vokàloznak, Timon és Pumba húzogatja a lemezeket, Herkules a hangulatfelelős.

Vasárnap – június 10.

Hogy mi jut eszünkbe Provence-ról? A napérlelte zöldségek, gazdag mediterrán fűszerek, végeláthatatlan levendulamezők, a tenger ajándékai, mennyei desszertek és a májusi Sunday Brunch az ARAZ étteremben. Amire számíthatsz: egy pohár gyöngyöző pezsgőre, korlátlan ételfogyasztásra és korlátlan italfogyasztásra ásványvízből, rostos gyümölcslevekből, szénsavas üdítőkből, házi limonádénkból, a ház boraiból, csapolt sörből, valamint egy csésze habos kávéra. A gyerekek számára gyereksarok is lesz, animátorral.

Június 10-én vasárnap a jógások hivatalosan is elfoglalják az Akvárium Klubot: ekkor lesz a Yoga Connection Budapest, az első magyar new-wave jógafesztivál nemzetközi sztárfellépőkkel, és ezen a napon rendezzük meg ingyenes vasárnapi jógapiacunkat is, izgalmas kiállítókkal, és jógabemutatókkal egész nap. Lesz minden, ami egy jógás szívét megdobogtatja.

John Williams pályája során több mint száz film zenéjét írta, munkásságát számos díjjal elismerték, öt Oscar-, húsz Grammy-, négy Golden Globe- és négy Emmy-díjat nyert. Az amerikai zeneszerző negyven éve dolgozik együtt Steven Spielberg rendezővel, így a koncerten a közös munkásságukat fémjelző filmek közül is felcsendülnek az ismert dallamok.

Irodalom és élet kivételes erejű, párhuzamos hatása a zenére: a hitelezői elől menekülő komponista egy vitorlás fedélzetén szörnyű tengeri vihart él át, s ez idézi emlékezetébe nem sokkal korábbi olvasmányélményét az átok sújtotta kísértethajósról, akinek bűnéért vezekelve ítéletnapig kell a tengeren bolyongania. Mindebből természetesen romantikus opera lesz.

Dr. Hannibal “Kannibál” Lecter az egyik legveszedelmesebb pszichopata gyilkos. Évek óta szigorúan őrzött börtönben ül, de az FBI-nak most a segítségére van szüksége. Valaki ugyanis a módszereit utánozza, és remélik, hogy az őrült orvos segítségükre tud lenni. Clarice Starling különleges ügynök kapja a feladatot, hogy férkőzzön Dr. Lecter bizalmába, és próbálja meg rávenni a segítségre. Ám a dolog nem ilyen egyszerű: Dr. Lecter nem csak őrült, de hihetetlenül intelligens is, így Clarice-nek nincs könnyű dolga.

Koncertek a Nagy Gatsby stílusában: különleges találkozások, tánc, dj, egy varázslatos esten. Terítéken az 1920-as évek dekadens világa, két csodás zenekarral, swing-táncosokkal, Dj-vel. Első alkalommal találkozik a hazai zenei élet két „swing” mestere ezen az egyedülálló esten: Gájer Bálint és zenekara elegáns, virtuóz programmal, Szűcs Gabi és a Stereo Swing elektronikus swing zenével készül, Parov Stelar stílusban.