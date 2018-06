Sörkisokos: Rendelj különlegességet otthonról!

Semmi sem fogható ahhoz, amikor a 30 fokos melegben jéghideg sörrel hűtöd le magad, ami ráadásul bármilyen sportesemény vagy akár egy jó film mellé is tökéletesen passzol. Egyedi söröket kínáló fesztiválokban idén sincs hiány, de mi van akkor, ha inkább otthonod kényelmében szereznél be egy pár üveg frissítő italt?

A világhálón szörfölve számos olyan weboldalra bukkanhatsz, ami kézműves söröket vagy külföldi különlegességet forgalmaz, és a kiválasztott tételekre alig pár kattintással lecsaphatsz. Persze, ha június 14-28. között a Westend környékén jársz, nézz szét a tetőn, hiszen ott tartják a X. Budapesti Cseh Sörfesztivált. A fesztiválok egyedi hangulatát mi is imádjuk, de most arra az esetre nyújtunk egy kis útmutatást, amikor kimozdulás helyett otthon, házhoz szállított frissítővel oltanád a szomjad.

Különleges sörök boltja

Ahogyan az oldal neve is állítja, ebben az online “üzletben” csupa különlegességet lehet kapni. Az országban kizárólag itt árusítják például az AC/DC partihordót, amiben kiváló német láger csordogál, de van például Aecht Schlenkerla Marzen elnevezésű ital (bajor bambergi füstölt sör), és a csatos palackban kapható Grolsch Premium Lager (Hollandia népszerű pilsnerje) is. Természetesen a kiváló magyar kézműves sörök sem hiányoznak virtuális polcairól. A teljes kínálatot nehéz volna leírni, inkább kattints a hely weboldalára! Hasznos: 10 000 HUF az alsó határ a rendelésnél!

Prémium sörök, partihordók, ciderek és hagyományos sörök is helyet kaptak az iDrinks kínálatában, amelyben például amerikai, japán, spanyol, dán, és mexikói sör is fellelhető. A weboldal felépítése kellően logikus, akár ízkarakter alapján is tudunk választani a termékek közül. Az iDrinks egyébként nem csak a folyékony kenyérre fókuszál; a webáruházban bort, pezsgőt és alkoholos édességeket is lehet vásárolni, sok más mellett. A kiszállítás itt is csak akkor lehetséges, ha legalább 10 000 HUF-ot költesz náluk.

Kiváló, válogatott sörök hada vár a Csak a jó sör! webáruházában, ahol 18 nemzet (beleértve Magyarországot is) italát szerezheted be. Újdonságaik között fellelhető például a Balkezes Coffe&Porter, amit kávéval érleltek, valamint az amerikai sörfőzdéből érkező Anchorage Bitter Monk és a Weihenstephaner búzasör csomag, amihez búzasörös korsó is jár. Esetükben nincs alap vásárlási érték, és a csomagokat az MPL csomagszállító viszi házhoz, a vásárolt tételek súlya által meghatározott áron. (Ha esetleg nagyon belelendülnél a rendelésbe, 23 000 HUF fölött nem kell fizetned a kiszállításért!)

Néhány szóban csak úgy jellemeznénk: minden, ami sör. A áruválaszték legizgalmasabb tételei között gerilla-, bio- és gluténmentes sörök is szerepelnek, de könyveket, és a sörkészítés elengedhetetlen kellékeit, például kezdő kiteket, élesztőket és enzimeket is a virtuális kosaradba tehetsz. Ha pedig közben inkább átnyergelnél a pálinka készítésre, a beerodalomnak hála erre is lesz lehetőséged. Megéri szétnézni náluk, hiszen tényleg rengeteg termékük van, és a kategória szerinti szűrésnek hála gyorsan rálelhetsz az ízlésednek legmegfelelőbbre.

A hazai kézműves sörök piacának afféle gyűjtőhelye ez az oldal, hiszen Tárnoktól Kerekegyházán át Etyekig és Balatonvilágosig minden főzde igyekszik képviseltetni magát. Ezt a honlapot inkább csak nézelődésre lehet használni, bár adnak pár tippet arra vonatkozóan is, hogy hol lehet lecsapni egy-egy különleges termékre. Ha vonzanak a magyar kézműves sörök, akkor mindenképpen ajánljuk!

Belga és minőségi sörök boltja

Belga világos sör-válogatás, amerikai extra félbarna IPA, sörpezsgő, és kávés-csokis pörkölt aromájú különlegességek tárulnak eléd, amint a venenum.hu weboldalra klikkelsz. Nem bánnád, ha lenne egy menő sörös poharad? A webáruház korsói és kelyhei között biztosan megtalálod, amit keresel! Sörkorcsolyaként a rendelésedhez csaphatsz marhahús snackeket, de ha tanácstalan vagy, benézhetsz a Nagy Lajos király úti üzletbe is, ahol mindenben segítségedre lesznek. Kifejezetten ajánljuk figyelmedbe a VB-re összeállított sör-pakkot!