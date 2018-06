A főváros TOP 8 sushi étterme

Természetesen nem a véletlen műve, hogy a sushi hazájában, Japánban élnek a legegészségesebb emberek, hiszen rengeteg egészséges halétel kerül az asztalukra. Kipróbálnád a város legjobb sushiját? 8 tippünk is van, hova érdemes betérned!

Sushi Sei

Az Óbuda központjában, a Kolosy tértől nem messze megtalálható Sushi Sei étlapján autentikus japán különlegességek szerepelnek, amelyek elkészítéséért Seiichi Kusumoto főszakács felel. Az elegáns étterem az innovatív elkészítési eljárásokat tradicionális ízvilággal ötvözi, az eredménnyel pedig a magyar és a hazánkban élő ázsiai vendégek tetszését is sikerült elnyernie. Isteni maki és nigiri, sashimi, leves, és egyéb fogások közül választhatsz, ráadásul nyugodt, békés környezetben élvezheted a kulináris ízutazást. A Sushi Sei minden nap tárt ajtókkal vár a Bécsi úton, ha bármilyen kérdésed merülne fel, csekkold le az étterem weboldalát!

Nobu Budapest

A Kempinski Hotel Corvinusban található Nobu az első közép-európai tagja az avantgárd japán étteremláncnak, amelyet Nobu Matsuhisa séf és a világhírű színész Robert De Niro alapított. Schreiner Gábor főszakács felel azért, hogy a japán-perui ízkavalkád tökéletes harmóniában egyesüljön a magyar konyha fogásaival, így a menün a lazacos libamájpástétom és a Nobu egyedülálló, világhírű különlegességei is helyet kaptak. Látogass el ide ebédidőben, így kipróbálhatod a business lunch különlegességeit (amelyek között miso leves, a sushi séf napi ajánlata, valamint fagylalt is helyet kapott). Csekkold le a különleges étlapot és a szezonális ajánlatokat a Nobu weboldalán!

Legyen szó akár egy kellemes üzleti ebédről, baráti találkozóról vagy romantikus vacsoráról, a Planet Sushi elegáns éttermeiben minden adott a megfelelő hangulathoz. A népszerű ázsiai fogásokat felvonultató étlapon biztosan találsz az ízlésednek megfelelőt, különösképpen akkor, ha új szintre emelnéd a sushi iránti rajongásodat. A Planet Sushi újdonságai között júniusban olyan finomságok szerepelnek, mint a bélszínnel készült sushi maki és tészta különlegességek, valamint az enyhén pikáns gyuniku udon (édesfokhagymás udon tészta bélszínszeletekkel és sült zöldségekkel, pak choi salátával díszítve), ami után mind a 10 ujjadat megnyalod.

A Batthyány tértől alig pár lépésnyire található étteremben ízlelőbimbót gyönyörködtető gasztronómiai élmények várnak. A hely séfje már több mint 10 éve készíti a finomabbnál finomabb autentikus japán ételeket, ennek (is) köszönhető, hogy az Ennmann ma a város egyik legjobb ázsiai étterme. Az isteni ízkavalkád és a barátságos atmoszféra könnyen magával ragad, arról nem is beszélve, hogy az étteremben óriási sushi kínálat áll rendelkezésedre. Ejtsd útban az Ennmann éttermet, és élvezd az ázsiai konyhaművészet izgalmas fogásait a Dunára és a Parlamentre nyíló panorámában gyönyörködve.

A világszerte ismert Buddha-Bar étterem ázsiai-fúziós konyhával, különleges koktélkínálattal és az egyedi Buddha-Bar zenével várja kedves vendégeit a hét minden napján. A Váci útról nyíló, egyedi hangulatú étterem ajánlatai között izgalmas különlegességeket találni, amelyek világviszonylatban is remekül helytállnak. Az egyedi ízkombinációkat hangsúlyozó Buddha-Barban minőségi sushik végtelen variációit elvezheted; az étterem vadiúj étlapján például olyan finomságot szerepelnek, mint a Karibi stílusú tekercs tigrisrákkal, ami a mangónak és epernek köszönhetően nem csak a nyár ízeit, de színeit is elhozza. Ha a szokványostól eltérő, új ízekre vágysz, bátran próbáld ki a Buddha-Bar kreációit!

A város legjobb 50 éttermének egyike a Fuji, amely Budán, a költői szépségű Rózsadombon található. Autentikus ajánlataival az ázsiai konyhaművészet ízvilágát varázsolja az asztalodra, japán séf irányítása mellett, kizárólag a legjobb minőségű alapanyagok felhasználásával. Az aktuális étlapon hagyományos fogások és újdonságok is szerepelnek, köztük izgalmas sushi sashami összeállítások tonhallal, lazaccal, shiitake gombával, uborkával és avokádóval, csak hogy néhány összetevőt említsünk. Tanácstalan vagy? Válassz a napi specialitások közül, és érezd jól magad az étterem magával ragadó miliőjét élvezve!

Sushiroll

Ha a hangulatos Corvin-sétány környékén jársz és valami igazán különlegesre éhezel, mindenképpen ejtsd útba a Sushiroll éttermet! Gyorsan elkészülő, finom és egészséges tekercsek, ízletes maki tálak, nigiri, levesek és még sok más ázsiai ihletésű specialitás várnak rád, természetesen frissen, kézzel készítve. Az étterem vezetősége különleges hangsúlyt fektet a minőségi alapanyagok beszerzésére, melyek között egzotikus összetevők is szerepelnek. Napi sushi kreációik receptúrájában például gyömbért, avokádót, kókuszt, halat és tengeri füvet is használnak. Térj be bármelyik hétköznapon, és egyedülálló élményben lesz részed!

A Gresham Palota szomszédságában, a belváros leghangulatosabb sétálóutcájának sarkán nyílt meg a TOKIO Budapest, amelynek belsőépítésze arra törekedett, hogy Budapestre varázsolja a nyüzsgő, neonoktól vibráló japán nagyváros hangulatát. A teraszról csodás kilátás nyílik a Bazilikáig, ami tökéletes kiegészítője annak az ízélménynek, amit a mennyei sushik, nyári koktélok és kedves ismerősök társaságában élvezhetsz.

A könnyen megközelíthető TOKIO étterem távol-keleti szakácsai gondoskodnak róla, hogy az étlapon szereplő fogások pontosan olyanok legyenek mintha a japán főváros utcáin lennél: eredetiek, kellően fűszeresek és frissek. A hagyományos sushik mellett a TOKIO signature tekercsei és sashimi variációi gondoskodnak arról, hogy megtaláld a kedvenced. Ha pedig egy picit kiadósabbra vágynál, séfeik ázsiai tésztákkal, kacsából és marhából készült főételekkel csillapítják az étvágyad.