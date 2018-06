5 egyszerű dekorációs tipp, avagy így hozd be a nyarat a lakásodba!

Nyakunkon a nyár, és ilyenkor igyekszünk minél több időt a szabadban tölteni, kiélvezni a parkokat, a napfényt, a természetet, a színeket. Ha szeretnéd ezt a hangulatot a lakásodba is bevinni, akkor jó helyen jársz: összegyűjtöttünk neked 5 dekorációs tippet lakásod nyárba burkolásához.

Hajtogass origamit!

Szerezz be néhány színes papírlapot, telepedj le otthon a kertben, vagy egy zöld parkban, és indulhat a dekorációkészítés! Hajtogass origami-virágokat, madarakat, vagy bármit, amitől elkap a nyár hangulata! Minél többet csinálsz, annál megkapóbb lesz a látvány. Össze is fűzheted a madarakat és virágokat, és az így készült füzér mehet a falra, vagy valamelyik bútorra, esetleg az erkélyre.

Alkoss színes/mintás ragasztószalaggal!

Frissíts fel mindent és bármit színes Scotch® Expressions Washi ragasztószalagokkal: egy-egy képkereten rengeteget dobhat, ha színekkel borítod be a szegélyeket, de a színes ragasztószalagból készült geometriai formák, kompozíciók is klasszul tudnak kinézni a falon. A színes ragasztószalagokkal egyébként a megunt bútoraidat is újraértelmezheted, a széklábakra, fiókokra, szegélyekre, asztalok szélére is rakhatsz belőlük.

Rendszerezz fúrás nélkül!

A tavasz végén és nyáron szívesebben vesszük elő színes ékszereinket, na de hogyan akadályozzuk meg, hogy a láncok egymásba gabalyodjanak? Rakd fel kedvenc darabjaidat olyan akasztókra, melyekhez még fúrni sem kell: használd az öntapadó Command® akasztókat. A legjobb az egészben, hogy ugyanezt megcsinálhatod képekkel, akár kollázsokat hozhatsz létre az öntapadós akasztókkal. Csak rá kell nyomni őket a falra, és jöhetnek is a képek. Kényelmes megoldás, mert az akasztókat később nyom nélkül eltávolíthatod a falról, ha meguntad az installációt, vagy át akarod rendezni a szobát.

Virágot a lakásba!

A virágok mindig emelnek a lakás fényén, és ez nyáron sincs másképp, sőt! Ráadásul a látványt is meg lehet bolondítani, ha pár csepp ételszínezőt teszel a vázák vízébe, így a végeredmény még egyedibb, színesebb lesz. És akkor az illatukról nem is beszéltünk. Mindezt egyébként művirággal és dekorgyöngyökkel is megteheted. Sőt, a művirágokat, szárított virágokat színes szalagokkal a falra is ragaszthatod, garantált a vidám látvány.

Játssz a fényekkel!

Nincs olyan lakás, nappali vagy erkély, amit ne lehetne feldobni fényekkel, amik aztán a nyár esti fröccsözgetések hangulatát tovább emelik, legyenek azok ledfények vagy fényfűzérek. Az erkélyre elég lehet néhány napelemes égősor vagy asztali gyertyának álcázott égő, és már kész is a tökéletes hangulat!