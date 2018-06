Nemzetközi hamburgerkreációk & a világ legmenőbb múzeuma: Hard Rock Cafe

Az egykori Tőzsdepalota épületében üzemelő Hard Rock Cafe nevét a világ minden táján ismerik, de azt kevesen tudják, hogy a népszerű kávézó és étterem koncepció múzeumként is funkcionál. Amit itt, belépődíj kifizetése nélkül láthat a betérő vendég, az közel sem hétköznapi: a Hard Rock Cafe a bolygó legnagyobb magán Rock & Roll relikvia gyűjteményét birtokolja, ami kb. 80.000 emléktárgyat jelent.

Az itt eltöltött idő minden pillanata különleges, hiszen a finom ételeket és italokat akár Jimi Hendrix ponchójától karnyújtásnyira fogyaszthatjuk el. A kávézót a World Burger Tour nevű, évente visszatérő tavaszi-nyári kampány miatt látogattuk meg; ennek keretében a Hard Rock 4 különleges hamburgert vesz fel júniusi ajánlatai közé, amelyeket külföldi éttermeinek helyi kedvencei közül (Hard Rock Local Legendary© hamburgerek) választott ki a séfekből álló bizottság. A nemzetközi ízutazásra limitált ideig, június végéig nevezhetnek be a betérők, és nekünk volt szerencsénk az elsők között megkóstolni a hónap nagy dobásait.

A Hard Rock Cafe épületébe lépve rögtön a Rock Shopban találtuk magunkat, ahol sok más mellett a klasszikus, fehér színű, logózott pólót is felfedeztük; körülötte egyébként olyan kultusz alakult ki, hogy a világ minden tájáról vonzza a gyűjtőket. A figyelmes személyzet gyorsan a látókörünkbe került, megmutatták az utat a bárban foglalt asztalunkhoz, és a rendelésünket is felvették. Amíg helyet foglaltunk a kényelmes, aranyszínű, műbőr borítású üléseken, gyorsan végigpásztáztunk a körülöttünk lévő, felbecsülhetetlen értékű relikviákon. Nem messze tőlünk a Jefferson Airplanes énekesnőjének (Grace Slick) vintage, aranyszínű fellépőruhája lógott, amit a banda turnéin viselt az 1970-es években, közvetlenül mellettünk pedig Eric Clapton August című albuma kapott helyet a falon, természetesen a zenész kézjegyével ellátva.

Nem kellett sokat várnunk, hogy a frissítő, mentás-epres limonádénk és a nyári szezon két, alkoholmentes koktélkülönlegessége (görögdinnyés és passió gyümölcsös) mellé megérkezzenek a nap fénypontját jelentő hamburgerek, amelyek közül először a Hollywood névre keresztelt verzió került a tányérunkba. A filmgyártás hazájából érkező finomságot – az alapnak számító marhahússal a tetején – a Brie sajt és az édeskés, karamelizált hagyma tökéletesen eltalált párosa, továbbá a rukkola és a paradicsom tett különlegessé. A Hard Rock Caféban egyébként minden burger mellé jár a friss, valódi burgonyából készült sült krumpli, és a hamburgerek karakteréhez illő mártogatós, ami a Hollywood esetében egy majonézes-chilis szószt takart.

Az ízutazás következő állomásaként gondolatban India varázslatos vidékére képzeltük magunkat, és a mumbai Hard Rock Cafe különlegességét tűztük a villánkra. (Nézzétek el nekünk, hogy az itteni hamburgerek gigantikus mérete miatt be kellett vetnünk az evőeszközöket.) A marhahús helyett tandori fűszerezésű csirke került a buciba, mellette roppanós jégsaláta, Monterey Jack sajt, és a sokak számára meglepetést okozó összetevő, egy nagyobb uborkaszelet is akadt a kompozícióban. Ehhez hasonló hamburgerrel mi még soha, sehol nem találkoztunk, és kellemesen csalódtunk a hagyományostól meglehetősen eltérő ízharmóniában, amit mennyei mentás majonézes szósszal fokoztak.

Úgy döntöttünk, hogy egy visszafogottabb, ám legalább ennyire kreatív étellel folytatjuk a kóstolást, és megismerkedünk a New York-i HRC Big Little Italy nevű hamburgerével. Az amerikai étteremben Olaszország tradicionális ételét, a pizzát használták inspirációként, és a marhahúsos alapburgert fűszeres paradicsomszósszal, rántott mozzarella szeletekkel és a pepperoninak nevezett szalámival spékeltek meg. A húsimádóknak mindenképpen ajánljuk!

Végül, de nem utolsó sorban egy valóban olasz hamburgert ízlelhettünk meg, aminek receptje Rómából érkezett a budapesti étterembe. A When in Rome fantázianevű gourmet burger kitalálói igyekeztek a nemzetre jellemző összetevőkből dolgozni, így a marhahús tetejére ropogós sült pancetta, alá pedig friss rukkola került, és mindezt ricotta sajttal hintették meg. Mit is mondhatnánk, nagyon finom lett!

Kétségtelen, hogy a Hard Rock Caféban eltöltött idő minden alkalommal különleges. Miért éppen a nyári időszakot hagynád ki? Kérd szezonális specialitásaikat (koktélokat és hamburgereket egyaránt), válassz a gluténmentes ételek közül, vagy csak térj be és nézz szét a relikviák között, teljesen ingyen!