Bejelentették a Rozé, Rizling és Jazz Napok idei programját

A Rozé, Rizling és Jazz Napok sajtóeseményen jelentették be az idei programokat és szintén ezen az eseményen került sor az Én Házam – Én Tornyom – Én Városom rajzpályázat rajzaiból összeállított szabadtéri kiállítás megnyitójára, valamint az ünnepélyes eredményhirdetésére és a díjak átadására is.

A Rozé Rizling Jazz Napok a VeszprémFest kísérőrendezvényeként 2011-ben indult, az esemény ez évben július 6. és 15.között várja vendégeit.

A Rozé: merthogy a nyár bora, a frissesség és a fiatalosság üzenete. A Rizling: merthogy a Veszprémhez legközelebbi, balatonfüred-csopaki borvidék legjellemzőbb, tradicionális fajtája, a fröccsök alapja. És a jazz és a bor együtt pedig azért, mert egy tőről fakadnak: ahogy egy jazz szerzemény – az improvizációk miatt – sosem ugyanolyan, a bor is mindig más, változik, alakul. Tíz perccel a palack nyitása után is más, és ahogy múlik az idő is mindig más és más.

A fesztivál szervezőinek célja, hogy a VeszprémFest nagyszínpadának elsősorban nemzetközi fellépőkre épülő és belépőjegyes koncertjei mellett legyen egy olyan ingyenes, mindenki számára elérhető, de ugyanúgy a minőség mellett elkötelezett „mini-fesztivál” is, ami körbeveszi a nagyszínpadi napokat, és azzal párhuzamosan nyújt élményt a látogatóknak. A Rozé, Rizling és Jazz Napok egy 10 napos gasztro-kulturális rendezvény, ahol a „30 borász, 30 koncert” szlogen jegyében kifejezetten a Balatoni Borrégió pincészetei lakják be az Óváros téri borfalut. A színpadon esténként három zenekar mutatkozik be, a koncertek ingyenesek. A rendezvény a bor-gasztronómia tekintetében a „terroir” szemlélet mentén válogatja össze a balatoni borrégió borászatait, a vezető pincészetek mellett a feltörekvő, kevésbé ismert borászatoknak is lehetőséget adva.

A borászatok mellett a gasztronómiai kínálatban is – a hagyományosabb ételek mellett – teret kapnak a helybéli őstermelők és kézműves ételek.

A Rozé, Rizling és Jazz Napok zenei tekintetben is ellenpontja a VeszprémFest nagyszínpadának; itt szinte kizárólag magyar fellépőket hallhatunk, a programok jó része jazz, elsősorban a vokális, könnyebb és szórakoztatóbb arcú jazz, emellett teret kapnak a jazzből fakadó társ-műfajok, a blues, funk, fusion, vagy rockabilly is. Ahogy a legfiatalabb borászatoknak, úgy a legfiatalabb pályakezdő zenészeknek is helye van a legizgalmasabb helyi zenekarok mellett a Rozé, Rizling és Jazz Napok színpadán.

Az Óváros téri rendezvény a kezdetek óta nagy népszerűségnek örvend, és ma már nem csak a helyiek és a nagyszínpados koncertek előtt vagy után betérők fesztiválja. Kutatásaink és tapasztalataink azt mutatják, hogy szép számmal érkeznek vendégek más városokból is kimondottan a Rozé, Rizling és Jazz Napok koncertjeire, vagy akár annak hangulata miatt.

A Rozé, Rizling és Jazz Napok programja

18:00-19:30 20:00- 21:30 22:00 – 23:30 július 6. Kalmár Panni Quintet Pocsai Kriszta Quartet Finucci Bros feat.Myrtill Best of George Michael július 7. Bogdán Norbert zenekar Hajdu Klára Quartet Tom Stormy Trió feat. Petrovna július 8. Soul & Emotion Temesi Berci featuring Köles Eliza Koós Hutás Áron E.T. Project július 9. Csopak Demizson Allstars Vintage Dolls Tátrai Trend július 10. Varga Tivadar Project Pankastic! Éliás Gyula Jr. és zenekara (kvartett) július 11. Gyöngyhalász Latin Zenekar Jar of Soul Mojo Workings július 12. Berkecz Evelyn Quartet Medicolor együttes The Bluesberry Band július 13. Kapitány Quartet Tango Company Singer Street július 14. Stummer Márton Quartet Voga Viki Tóth Vera Quartet július 15. Swing-swing Kamilka & Pesti Sikk Gájer Bálint-koncert

Borászatok 2018-ban:

Jásdi Pince – Csopak | Figula Pincészet – Balatonfüred | Homola Pincészet – Paloznak | Laposa Birtok – Badacsony | Szent Donát Birtok – Csopak | Borbély Családi Pincészet – Badacsony | SkizoBor – Badacsony | Büttner Borbirtok – Badacsony | Káli Kövek Borászat – Köveskál | Pálffy Pince – Köveskál | Petrányi Pince – Csopak | Konyári Pincészet – Dél-Balaton | Légli Otto – Dél-Balaton | Kreinbacher Birtok – Somló | Béla és Bandi – Balatonszőlős | Villa Tolnay – Csobánc | Guden Birtok – Csopak | Skrabski Pince – Balatonudvari | Madaras Pince – Mencshely | Dobosi Pincészet – Szentantalfa | Csendes Dűlő – Badacsony | Special Borválogatás Ház

Juni borász válogatott:

Frittmann Peti – Kunsági borvidék | Gere Andi – Villány | Dúzsi Tomi – Szekszárd | Kardos Gábor – Tokaj | Hernyák Tomi – Etyek | Bolyki Jani – Eger | Szent Tamás Pincészet – Mád | Bussay Dorottya – Csörnyeföld | Miklós Csabi – Mór

Gasztro-kiállítók:

Szittya pita – hagyományos kenyérlángos

Vitéz kürtös – az eredeti kürtöskalács

Tekeresvölgyi Manufaktúra – kézműves sajt, sonka, grill szendvics

Oliva Étterem – antipasti

Kaltenecker Sörfőzde – kézműves sörök