11 étterem, ahol a legjobb Újházi-tyúkhúslevest eheted

Egy esküvői vacsora szinte elképzelhetetlen a gyöngyöző tyúkhúsleves nélkül, ami gyermekkori emlékeink között is meghatározó szerepet tölt be, mint az ünnepi ebédek elengedhetetlen fogása. Te megpróbálkoztál már az elkészítésével? Bátran teszteld le a receptünket, vagy kóstold meg a levest cikkünk tizenegy ajánlott éttermeinek egyikében!

Évszaktól és hőmérséklettől függetlenül ajánljuk az Újházi-tyúkhúsleves elkészítését, amelyet bár forrón fogyasztunk, akár egy nyári vacsorához is tökéletes választás. Mielőtt magadra öltenéd a kötényt és átfutnád a receptet, ismerkedj meg a híres-neves leves érdekes történetével. Az egykori magyar színész, Újházi Ede (1841-1915) nevét viselő étel először a mai Gundel étterem elődjében, a Wampeticsben készült. Eredetéről több ismert hazai író is papírra vetett pár sort, köztük Móricz Zsigmond és Krúdy Gyula művei talán a legismertebbek. Az egyik ilyen történetet 1932-ben a Magyar Hírlapban is publikálták, ekkor ismerték meg szélesebb körben a levest.

Úgy szól a fáma, hogy Újházi Ede a Wampetics törzsvendége volt, és szívesen célozgatott kedvenc fogásainak elkészítési módjára a hely főszakácsának jelenlétében. Egy alkalommal a kakas húsából készített isteni levest dicsőítette, ami tésztával és sok zöldséggel készül. A séf természetesen türelmesen végighallgatta, és úgy döntött, legközelebbi látogatása alkalmával meglepi a színészt. Az álomlevest, amiről Újházi úgy áradozott végül a színész útmutatása alapján tökéletesítette, így született meg ez a ma hungarikumként emlegetett fogás.

Újházi Edéről talán annyit még érdemes tudni, hogy képes volt vonatra szállni egy-egy alapanyag beszerzéséért, hiszen mindenből a legjobbat akarta belefőzni kedvenc levesébe. Azt is mondták róla, hogy ha szívének kedves vendégeket fogadott, mindig elkészítette nekik ezt az ételt, az eredeti recept szerint tyúk helyett kakasból.

Az Újházi tyúkhúsleves hozzávalói (6-8 főre):

1,5 kg tyúk/kakashús (megtisztítva, szétszedve), 600 gr zöldség (répa, pasztinák, zeller, tarlórépa, karalábé), 1 félbe vágott vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma (egészben), 2 zöldpaprika, 2-3 káposztalevél, 150 gr borsó (friss vagy fagyasztott), 100 gr gomba, 50-100 gr cérnametélt tészta, feldarabolt petrezselyem, 10 egész bors, 1 teáskanál sáfrány, só ízlés szerint, víz (a felöntéshez).

Elkészítés:

Hideg vízben mosd meg a húst, majd szedd darabjaira. Tedd a konyhakész húst egy nagyobb edénybe, öntsd fel vízzel, és lassú tűzön forrásig melegítsd. Ha szükséges, egy nagyobb kanállal távolítsd el a habot a tetejéről. Amikor a hús már majdnem teljesen puha, add hozzá a zöldségek többségét. Sózás után sáfránnyal, fokhagymával és az egész borsokkal fűszerezd.

Tipp: a fűszerezéshez használj teatojást, így később nem kell bajlódnod a bors és a fokhagyma kiszedésével.

Egy másik edényben főzd a borsót és a felszeletelt gombát addig, amíg megpuhulnak. Amíg főnek, vedd ki a húst a másik edényből, a megfőtt zöldségekkel együtt. Ha a hús lehűlt, távolítsd el a csontokról, majd vágd össze. A megpuhult zöldségeket is vágd fel, majd rövid ideig főzd együtt a gombával és a borsóval. A vöröshagymára, zöldpaprikára és a káposzta levelekre már nem less szükség. A cérnametélt tészta elkészítéséhez merj ki néhány kanállal a tyúkhúsleves levéből, és ebben főzd, amíg eléri a megfelelő állagot, és majdnem az összes ráöntött leve elfő. Amikor mindennel készen vagy, melegítsd újra a levest, és helyezd vissza bele a húst és a zöldségeket. Tálald frissen felvágott petrezselyemmel díszítve.

Jó étvágyat!

Bor

Párosítsd száraz vagy félszáraz Tokaji Hárslevelűvel, vagy Badacsony vulkáni tájáról való Olaszrizlinggel.

A város legfinomabb Újházi-levesei nyomában

Ritkán fordul elő a konyhatörténetben, hogy egy étel saját megálmodója nevét viselje: az Újházi-tyúkhúslevessel azonban mégis ez a helyzet. A mindmáig töretlen sikernek örvendő recept korának nagy színésze és fogadósa, Újházi Ede konyhájában született meg, aki a jóhírű Wampetics étteremben tesztelte le először a gazdag leves hatását. Eredetileg kakassal, manapság inkább tyúkhússal készül, a lakodalmak elengedhetetlen alapkelléke. Lássuk, hol érdemes Budapesten újházizni!

Pest-Buda

A világörökségi környezetben, a macskaköves Fortuna utcában található Pest-Buda már több, mint ötven éve üzemel étteremként, a Zsidai Roy által vitt helynek otthonául szolgáló épület története viszont egészen 1696-ig megy vissza. A konyhát Lutz Lajos séf vezeti, aki a Gundelben tanulta ki a konyamesterség minden ízes csínját-bínját. A turisták mellett a helyiek körében is igen népszerű vendéglátióipari egység a magyar kulinária széles, de méginkább látványos tárházát kínálja, stílszerűen merítve az elmúlt három évszázad konyhaművészetének ízvilágából. A kiadós Újházi levest (amit lúdgége tésztával szervíroznak) követően érdemes még egy túrós csuszát, valamint egy pohár finom magyar bort is kirendelni, így megalapozva a jó hangulatot a Várnegyed felderítéséhez. Az illedelmes és mosolygós személyzet, a kedvességet árasztó enteriőrök, valamint a közeli Mátyás-templom harangtornyának elefántcsont-színű sziluettje (amit a teraszon ülve tökéletesen látni) teszik fel a habot a tortára.

1014 Budapest, Fortuna utca 3.

Náncsi Néni Vendéglője

Ha egyszerre kívánod az otthonos, magyar ízeket, és a természet lágy ölelését, akkor a Náncsi Néniben a helyed! Magasan a város fölött, a Budai-hegységben találjuk a legendás éttermet, a fővárosi lakosok kedvelt nyári kulináris kirándulóhelyét, melynek tágas teraszát minden oldalról zöld borítja. Kínálatában megtaláljuk a hagyományos magyar konyha színe-javát, a fogások házias ízvilága pedig a legkritikusabb vendéget is garantáltan elvarázsolja. A tyúkhúslevest tanyasi gyöngytyúkból főzik, sok zöldséggel és türelemmel, a szánkban megidézve mindannyiunk gyermekkorának felhőtlen vasárnapjait, mikor az egész család a nagymamánál gyűlt össze, hogy levesével együtt a szakács bölcsességéből és szeretetéből is magunkévá tegyünk egy kicsit.

1029 Budapest, Ördögárok utca 80.

21 A Magyar Vendéglő

Ha mindig is kíváncsi voltál rá, milyen is lehet egy hagyományos magyar étel az új évezred ízlése szerint elkészítve, de eddig nem találtad meg a számításaid, kezdhetsz asztalt foglalni: a Várnegyed-beli 21 A Magyar Vendéglő a honi konyha legnagyobb kedvenceit vette elő, leporolta őket, figyelve arra, hogy az ízeknek ne essék semmi bántódása, és a 21. század összes okosságát felhasználva újraalkotta őket egy egészségesebb, könnyedebb verzióban. Az alapanyagokat helyi beszállítóktól veszik, minden napot a piacon kezdenek, a barokk miliő ellenére pedig a legmodernebb konyhatechnológiát alkalmazzák. A rövid, sallangoktól mentes menüből két ételt emelnénk ki: a fürjtojással készített Újházi tyúkhúslevest, és a ropogós harcsával kínált tökös lecsót.

1014 Budapest, Fortuna utca 21.

Két Szerecsen

Az Oktogon és az Operaház között kb. félúton, a Nagymező utca platánfáinak árnyékában találjuk a Két Szerecsen Bisztrót: a pesti Broadway kortalan kávézó-étterme kiváló érzékkel vegyíti a trendi egyszerűséget az ízléses kifinomultsággal. A hatalmas ablakokon túl, a Két Szerecsenbe belépve párizsi atmoszféra, mediterrán és magyaros ételek izgalmas egyvelege, és egy tiszteletreméltóan széles borválaszték várnak minket. Mindamellett, hogy a város egyik legjobb reggelizőhelyéről beszélünk, a Két Szerecsen a kiadós ebédek és a romantikus vacsorák terén is summa cum laude teljesít. Újházi tyúkhúslevesük szívmelengetően finom, aranysárga színe tökéletesen passzol a nagy kanalazások révén felszínre törő aromák gazdagságához.

1065 Budapest, Nagymező utca 14.

Budapest Bisztró

A Vécsey utcában található Budapest Bisztró az autentikus bisztró miliő és a menő magyaros kaják Mekkája. A kozmopolita étterem a belváros talán legnagyobb reggeli választékát kínálja, de mi a magas minőségű alapanyagokból a legújabb technológiák segítségével elkészített klasszikusok kreatív újragondolása, és varázslatosan egyedi kézműves boraik miatt szeretjük őket igazán. Az Újházi tyúkhúslevest galuskával, shimeji gombával és borsóval gazdagítják, a vacsoraélményt pedig az élő zongorakíséret teszi teljessé.

1054 Budapest, Vécsey utca 3.

Első Pesti Rétesház

Bár neve alapján a mennyei rétesek végtelen során kívül másra nem számítanánk, a Szent István Bazilikától nem messze, egy 1812-es építésű ház aljában helyet kapó Első Pesti Rétesház valójában egy egész klassz étlapot kalapált össze 2007-es indulása óta, fókuszban a magyar konyha nagy kedvenceivel. A hortobágyi palacsinta, borjú paprikás, kemencében sült csülök triumvirátus mellett világbajnok Újházi tyúkhúslevest is lehet itt kóstolni. Néhány almás rétessel megfejelve ez egy olyan kombó, amire nem lehet nemet mondani.

1051 Budapest, Október 6. utca 22.

Börze

A tavaly novemberben megnyitott Börze egyike a város legújabb kávéházainak: a káprázatosan szép, mozaikokkal, márványasztalokkal és Thonet székekkel díszített belső terek olyan érzést keltenek az emberben, mintha nem is 2018-at, hanem bő száz évvel korábbi évszámot írnánk. Persze a külcsín nem minden, jól tudják ezt a Börzések is: a csemegpultok roskadásig telerakva minden finomsággal, az étlapon magyar fogások nyálcsorgatóan jó sora, a felszolgálókra pedig még egy cilinderes nagypolgárnak sem lehet egy rossz szava sem! A Börzébe nyugodtan be lehet ugrani egy bőséges reggelire, vagy egy pénztárcabarát, ám nívós ebédmenüre, de steaket és a hely saját háztáji gyöngytyúkjainak közreműködésével készült Újházi levest is kaphatsz. Akárhogy döntesz, csalódni nem fogsz!

1051 Budapest, Nádor utca 23.

Pörc & Prézli

A Bazilikától két percnyi gyalogútra vár minket a húsokban, tepertőben és kenyérmorzsában utazó Pörc & Prézli. Kristóf István séf és csapata különös figyelmet szentel a lehető legjobb alapanyagok beszerzésének, ezért több kistermelővel is szoros kapcsolatot ápolnak. Itt nincsenek újragondolások meg csavaros klasszikusok: hitvallásuk szerint a magyar fogások úgy jók, ahogy vannak, trükközés helyett pedig csakis jó hozzávalókra van szükség. A hét második felében esténként az emberes ételadagokat finom élőzene kíséri, a torkunkat pedig a Szent András sörfőzde kézműves alkotásaival öntözhetjük. Kezdésnek Újházi levest ajánlunk, utána jöhet a mangalicapofa káposztával és nudlival, zárásképp pedig meggyes pite fahéjas joghurttal.

1065 Budapest, Lázár utca 1.

Vendéglő a KisBíróhoz

A kortárs magyar kulináris szcéna egyik legfontosabb alakja, Bíró Lajos által vezetett Vendéglő a KisBíróhoz a gourmet stílus és a hagyományos ízek keresztmetszetét kínálja nyugodt, budai környezetben, családokra szabott hangulattal körítve. Az étterem rég elfeledett magyar fogások és megunhatatlan örökzöldek sorával csábítja egy finom utazásra ízlelőbimbóinkat, helyi forrásból származó alapanyagokból dolgozva, léleksimogató tálalásban. A retro ökörpofa, a libamáj sushi, és az Újházi tyúkhúsleves egy KisBírós vasárnapi ebéd kihagyhatatlan tételei.

1125 Budapest, Szarvas Gábor út 8.

Gyergyó Kisvendéglő

Az 1990-es alapítású, családbarát erdélyi trattoria a hűvösvölgyi lakosok kedvelt törzshelye, akik a Gyurka família főztjére odaszállva nap mint nap körbeülik a Gyergyó Kisvendéglő valamennyi asztalát. Az étlap hagyományos magyar és székely fogásokból épül fel, barna sörben párolt marhapofától kezdve az Újházi tyúkhúslevesen át a gyergyói töltött káposztáig mindent szívvel és lélekkel készítenek, hogy aztán a vendég jóízűen elfogyaszthassa kint, az árnyas teraszon ülve. Ha néhány órára magad mögött hagynád a nagyváros zsivaját, és egy picit Erdélyben akarod érezni magad, akkor irány a Gyergyó!

1026 Budapest, Pasaréti út 75.

Kistücsök

A Balaton déli partján található Kistücsök joggal érdemelte ki válogatásunk egyetlen nem-budapesti étteremnek fenntartott helyét: a 19. századi épületben korábban Siófok híres fogadója, a Postakocsi működött, 1992 óta pedig a Kistücsök hegedűszója vonzza be a vendégeket. A Csapody Balázs vezette vendéglő tavaly 14 pontot ért el a Gault&Millau 20 pontos skáláján, a DiningGuide Magyarország legjobb éttermeit csokorba gyűjtő százas listáján pedig az előkelő 12. helyen végzett. Idén pedig Pohner Ádám helyettes séf nyerte meg a Bocuse d’Or magyar döntőjét, úgyhogy akár a Kistücsökben ülve is drukkolhatunk neki a júniusi európai döntőben. A balatoni régió egyik legjobb éttermeként és a partvidék legfinomabb Újházi tyúkhúslevesének lelőhelyeként nyugodtan ki merjük jelenteni, hogy a Kistücsökben ebédelni simán felér száz tökéletes balatoni hekkezéssel.

8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky utca 25.