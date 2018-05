Budapestre látogat a The Art Ensemble of Chicago

A hatvanas évek többek között a zenei forradalom évtizede volt, amit néhányan nem éltek túl. A The Art Ensemble of Chicago egyike azon zenekaroknak, amelyek ezekben az években alakultak, műfajt és irányt teremtettek, és több mint 50 évvel megalakulásuk után is léteznek és aktívak.

A zenekar a chicagói Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM) alkotói közösség tagjaiból – Roscoe Mitchell, Malachi Favors, Lester Bowie – jött létre először The Art Ensemble néven, majd miután néhány évre Párizsba költöztek és csatlakozott hozzájuk Joseph Jarman és Famoudou Don Moye, vették fel végleges nevüket, a The Art Ensemble of Chicagot.

A zenekar a jazzt, a kísérleti műfajokat és a performatív művészeteket egyaránt integráló, de azokon jóval túlmutató teljesen egyéni, kreatív zenei univerzumot teremtett. Ebben az általuk létrehozott kollektív improvizációnak, a humornak, a csendnek, a szakralitásnak egyaránt fontos szerepe van. A szándékosan eklektikus, vad és kísérletező zenéjükben a jazzt ötvözik az európai kortárs irányzatokkal és az ősi afrikai hagyományos zenével.

Hangszerhasználatuk is túlmutatott a megszokott kereteken, hisz a szokásos instrumentumok – szaxofonok, klarinét, fuvola, dob, zongora, szintetizátor – mellett kerékpáralkatrészeket, harangokat, játékhangszereket, szélcsengőket, kagylóhéjat és ütőhangszerek széles skáláját szólaltatják meg. Mindezeket kombinálják a vizualitással, koncertjeiken különböző jelmezeket viselnek és arcukat ősi törzsi jelekkel festik ki. A The Art Ensemble of Chicago ereje és máig tartó jelentősége az öt, rendkívül jól képzett és egyénien gondolkodó zenész zenei, intellektuális és érzelmi összehangoltságában rejlik.

A klasszikus felállásból ma már csak Mitchell és Moye tagja a zenekarnak. Ők ketten Hugh Ragin trombitással, Tomeka Reid csellóssal és Jaribu Shahid bőgőssel alkotják a The Art Ensemble of Chicagot.

Pályafutásuk során közel 50 lemezt adtak ki, köztük olyan klasszikusokat, mint a Live at Mandel Hall (1972), Nice guys (1979), és az Urban Bushmen (1982).

2017-ben néhány londoni koncertet követően Európa-szerte számos fellépésen mutatták meg régi és új rajongóiknak, hogy a The Art Ensemble of Chicago még mindig egyike minden idők legnagyobb hatású zenekarainak.

A legendás együttes június 7-én ad koncertet a MOMKultban, jegyvásárlásért kattints IDE.