Három magyar kávézó is bekerült a Lonely Planet kávés nagykönyvébe

Újabb magyar kávés siker! Májusban megjelent a Lonely Planet Global Coffee Tour c. könyve, ami 37 ország kávés térképét és legjobb kávézóit mutatja be Ausztráliától, Kubán keresztül Magyarországig.

Az amerikai csapat bejárta a világot, megnézett minden kávézót, kipróbált rengeteg kávét, és úgy ítélte, hogy a világ legjobb kávézóit összesítő lista nem lenne teljes a budapesti Kontakt, Madal Café és My Little Melbourne kávézók nélkül! Szívből gratulálunk nekik!

Amit a kávézókról tudnotok kell

“A Károly körúton megbúvó Kontaktba lépve urbánus hangulat fogadott – mindez ráadásul erőlködés nélkül valósult meg – amit átjárt a kellemesen hangos zene, a vendégek visszafogott lármája és a kávégépek moraja. A kávézó egyik tulajdonosához, Bajkó Péterhez jöttünk, hogy kifaggassuk a jó kávéról, a budapesti újhullámos kávézókról és a Kontakt-beli eseményekről.” A Kontakttal készült interjúnk további részét ITT olvashatjátok!

“A Budapesten három helyen is megtalálható Madal Cafe azóta került a figyelem középpontjába, hogy a CNN tudósítója írt róluk. Pedig ez „nem olyan nagy dolog”, ez csak az a bizonyos „15 perc hírnév”, ami mindenkinek kijár, mondják szerényen a madalos fiúk. „A csillogás mögött gyakran elvész a lényeg” – teszik hozzá, ám az ő esetükben ennek a veszélye nem áll fenn. A Madal egyik társalapítójával, Repka Péterrel és menedzserével, Szilinyi Rolanddal beszélgettünk kedvenc budapesti kávézóinkat bemutató sorozatunk első részében.” – Szerencsére a Madal Cafe-ba is ellátogattunk, ennek eredményét IDE kattintva nézhetitek meg!

A My Little Melbourne kávézóval még nem volt szerencsénk interjút készíteni, amíg pótoljuk hiányosságunkat, íme egy rövid kis ismertető. A Madách téren és a külvárosban is megtaláljátok a filteres kávé honosítóját, a My Little Melbourne kávézójait. Az igazi kávéfanatikusok minden hónap közepén kipróbálhatják összes kávéjukat – amelyekből jócskán akad – az úgynevezett cuppingokon. A fekete nedű mellett kaphatók teák, chai lattek, dzsúszok, üdítők, szendvicsek, és péksütemények.

Köszönjük Nagy Laurának, hogy értesített minket erről a szuper hírről!