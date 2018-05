Dolce vita életérzés a villányi dombok között? Igen! – 2018-ban is Gere Jazz Fesztivál

Június 8-9. között ismét megrendezik a Gere Jazz Fesztivált. Az évente megújuló tematikának köszönhetően idén a villányi szőlők között igazi olasz hangulatban és dolce vita életérzésben lehet része azoknak, akik ellátogatnak a rendezvényre. A hazai jazz kiválóságok mellett idén fellép Nicola Conte, a legtáncosabb jazz képviselője, aki hazánkban elsőként a fesztiválon játszik új lemezéről.

A Magyarország legdélebbi szőlőültetvényei között megrendezésre kerülő fesztivál idén is jól csengő hármashangzatba rendezi a GERE-borokat, a kifinomult gasztronómiát és az igényes jazz zenét. A gasztronómiai kínálat, ahogyan mindig, most is fontos részét képezi a fesztiválnak, a Gere Birtok Mandula éttermének séfjei igazi itáliai ízekkel készülnek, grill terasszal, olaszos ételekkel, desszertekkel. Gasztronómiai sztárvendégként a Gere család meghívására vendégségbe jön a Sirk család, akik a Michelin csillagos La Subida étterem finomságaiból hoznak ízelítőt.

A kortárs jazz rajongók örömére a fesztivál első fellépője a méltán híres Rákfogó zenekar, mely nemcsak a Rákfogó újraéledését ünnepli, hanem Szakcsi Lakatos Bélát is, aki idén 75 éves, és 60 éve zongorázik színpadon mindenki legnagyobb örömére.

A Kéknyúl egyedülálló színfoltja lesz a fesztiválnak. A Kéknyúl zenekar az országban egyedülálló felállásban játszik szórakoztatónak mondott orgonás jazzfunkbluest.

A második nap első fellépője a Balázs Elemér Group lesz, akik az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében bemutatott 9. albumukról játsszák majd a legfrissebb ütemeket.

A Barabás Lőrinc Quartet a hetvenes évek szabad levegőjű, improvizatív jazz-rockos világát idézi fel, ami igazán frissen szólal meg a négy fiatal, huszonegyedik századi nagyvárosi, kozmopolita muzsikus szűrőjén áteresztve.

A fesztivál olasz sztárfellépője a legjazzesebb tánczene és a legtáncosabb jazz létrehozója, Nicola Conte, akinek hamarosan megjelenő új lemezéről is hallhatnak dalokat a fesztivál résztvevői.

Gere Attila és családja idén is maradandó élményekkel ajándékozza meg az ezen az exkluzív, olasz hangulatú kerti partin résztvevő vendégeket.

Program:

Június 8. – péntek

20:00 Rákfogó zenekar

22:00 Kéknyúl

Június 9. – szombat

18.00 Balázs Elemér Group

20.00 Barabás Lőrinc Quartet

22.00 Nicola Conte (ITA)

További infókért kattints ide vagy ide.

fotók: Wendl Péter