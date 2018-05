5 kihagyhatatlan program az idén 80 éves Margitszigeti Szabadtéri Színpad nyári műsorából

Szinte hihetetlen, de már 80 éve várja a kultúrára éhező budapestieket a Margitszigeti Szabadtéri Színpad. A Budapesti Nyári Fesztivál keretében idén is rengeteg izgalmas és lebilincselő előadást láthatunk, melyek között mindenki megtalálja a hozzá illő darabot. Összegyűjtöttünk 5 programot, melyekről mi biztosan nem fogunk lemaradni!

Lehengerlően szabad

A hegedű legsokoldalúbb virtuóz fenegyereke először Magyarországon! A bejrúti születésű, a világszerte ismert és minden korosztályban ünnepelt Ara Malikian érkezik júniusban a Margitszigetre. Az izgalmas előadó hét tagú együttesével lép fel Budapesten, koncertjén ötvözi a klasszikus és kortárs zenét: a hihetetlenül színes repertoárban olyan legendás zeneszerzők és művészek darabjaiból merít, mint Johann Sebastian Bach, David Bowie, a Led Zeppelin vagy éppen Paganini.

Buja mélylélektani opera

Strauss vérfagyasztó zenedrámája tölti be Szent Iván éjének idején a Margitszigetet az idei nyár operabemutatójában, mely Salome egyszerre ártatlan és tragikus történetét varázsolja színre. A legnagyobb kihívásokat támasztó énekesi és színészi feladatok egyikébe tartozó Salome címszerepében Sera Goesch, a fiatal, világklasszis török szoprán először mutatkozik be Magyarországon. Valamint újra látható a neves mezzo-szoprán, Komlósi Ildikó is, ezúttal Heródiás szerepében.

Zenei műfajok harmonikus keveredése

Látványos koncertshow-val érkezik a Margitszigeti Szabadtéri Színpadra a detroiti DJ-legenda, Jeff Mills. A nagyszabású kompozícióiról ismert innovatív lemezlovas régóta dolgozik szimfonikus nagyzenekarokkal ötvözve a klasszikus és elektronikus zenét. Júliusban a Planets (Bolygók) című legújabb koncertjével érkezik Budapestre, ahol az Óbudai Danubia Zenekar kíséretében szólaltatja meg a Naprendszer kilenc bolygója által inspirált science-fiction-zeneművét.

Operától a tangóig

Az operavilág legvonzóbb férfisztárjaként számon tartott Erwin Schrott koncertjével folytatódik a nyár egyik legnépszerűbb komolyzenei programja, a világsztár operaénekeseket felvonultató gálasorozat. A világ egyik legkedveltebb és legizgalmasabb kiállású basszbaritonja nemcsak az operaáriák széles skáláján mozogva mutatja be csillogó énektudását, hanem a vérbő tangózenék életteli birodalmába is elkalauzolja hallgatóságát a megkapó stílusú és lehengerlő megjelenésű sztárénekes.

Egy eltáncolt opera

Visszatér idén is a Margitszigetre a világ egyik legérdekesebb táncelőadásait létrehozó társulata, a Béjart Ballet Lausanne, akik a jubileumi turné után most Mozart legnépszerűbb művét, a csodálatos Varázsfuvolát varázsolják a színpadra a klasszikus balett nyelvén, először Magyarországon! A balettelőadások témaválasztásaikban is valódi kuriózumnak számítanak a nemzetközi táncéletben: a legnagyobb klasszikusok újító újra értelmezésééig minden megtalálható színes palettájukon.