7 hely, ahol lehűtheted magad a kánikulában

Igaz, még nincs kánikula, de napról napra feljebb csúszik a hőmérő higanyszála. Az egyre melegebb időben jól esik a nap végén lepihenni egy hűvös, árnyékos helyre, ahol a barátokkal egy hideg sör vagy fröccs segítségével kipihenhetjük a nap fáradalmait. Bemutatjuk a 7 legjobb hűsölős helyet, melyeknél el sem tudnánk képzelni jobb lezárását egy meleg napnak.

Csendes Társ

A kiskörúttól egy utcányira megbújó, a Károly-kert csücskében lévő Csendes Társ a Csendes Létterem kistestvére. Míg utóbbiba inkább télen ülünk be, a Csendes Társ tökéletes választás a tavaszvégi, nyári délutánokhoz. A Károly-kert fáinak árnyéka, a körülöttünk lévő 100 éves bérházak méltóságteljes nyugalma tökéletes helyszínt, na és persze remek borokat és hamburgereket biztosít egy barátokkal eltöltött esti lazuláshoz.

Budai Parkszínpad

Sokan nem is tudják, hogy a Feneketlen tó szomszédságában található Budai Parkszínpad régebben is hatalmas népszerűségnek örvendett, igaz akkoriban leginkább csak mint kőszínház működött. A hely történetében volt egy hosszú, csendes időszak, amikor zárva tartott, de szerencsére pár éve ismét teljes üzemmódba kapcsolt. A Parkszínpadon lehet enni és inni, de megannyi kulturális programmal is találkozhatunk itt. Sőt, már Divat Placcot is tartottak a Parkszínpadnál.

Zsiráf

Már annak is nagyon örültünk kábé 8 évvel ezelőtt, amikor megújult az Eiffel tér, azonban mióta a Zsiráf is felütötte a hosszú nyakát, még jobban szeretjük ez a helyet. Alig várjuk, hogy a Zsiráf vidám égősorai felkapcsolódjanak sötétedéskor és elkezdődjön a buli. Például a Lépcső Akusztik programjaival, amikre mindig más és más előadókat hívnak meg, hogy szórakoztassák az italukat kortyolgató vendégeket.

Raqpart

A város legszebb panorámájához napközben frissítő gyümölcsös smoothiek, lágy zene, bódítóan finom vízipipa és ízletes hekk dukálnak, esténként pedig a díszkivilágításban tündöklő Budapesthez a szivárvány minden színében pompázó koktélok, fröccsök, deep vokálok és nu disco beatek járnak. Mindez a Lánchíd tőszomszédságában, a város szívében, kellemes folyóparti szellőben. Remek randihelyszín, még szuperebb szórakozóhely.Köszi, Raqpart.

Fellini Római Kultúrbisztró

Mázlijuk van az óbudaiaknak, hogy egy ilyen klassz kis hely van a közelükben. A római parti Fellini Római Kultúrbisztró maga a megtestesült budai dolce vita. Folyópart, csíkos huzatú nyugágyak, hideg rosé, néha még koncert vagy filmvetítés is, egyszóval egy remek hétvégi program a haverokkal vagy a szerelmeddel. Ajánljuk, hogy még világosban érkezz ide, hogy a Duna-partról élvezhesd a naplementét.

Terasz

A névadást nem kell mindig túlbonyolítani, a siker másban rejlik, erre pedig ennél a helynél jobb példát nem is találhatnánk. Az oázisszerű Terasznál a nyári fröccsözésekhez tökéletesebb helyet keresve se találhatnánk a városban: a KIOSK idényszerűen megjelenő kistesója minden nyáron a Március 15. térre varázsolja egy kellemes kerti parti hangulatát, annak minden elengedhetetlen fontosságú kellékével együtt. Van tehát mindenfajta frissítő (házi szörpöktől kezdve a legkülönfélébb limonádékon át egészen az uborka spritzerig), málnás rosé lépcső, csapolt Soproni (ami sajnos elég nagy ritkaságnak számít a belvárosi helyeken), falatozós tálak, sertésburger, gofri és még nagyon sok más finomság.

Fruska

Nézzünk szét egy picivel messzebb, a Kopaszi-gát környékén is. Az itt található Fruska tökéletes hely azoknak, akik nem tudják eldönteni, hogy piknikezéshez van-e nagyobb kedvük, vagy egy játékos hangulatú bisztróhoz: az aszaltparadicsomos cukkinis rizottót és a kockás abroszt bármikor lecserélhetjük a kinti gyepre, ahol külön erre kitalált piknik falatokkal csillapíthatjuk étvágyunkat.