5 egészséges nasi, amit lelkiismeret-furdalás nélkül ehetsz

Először is szögezzük le, olyan szuperfood nem létezik, amitől fogyhatnánk. Minden ételnek van kalóriatartalma, nem mindegy azonban, hogy zsírból, rostból, fehérjéből vagy éppen (gyümölcs)cukorból tevődik össze. Mi most arra vállalkoztunk, hogy 5 olyan nassolnivalót gyűjtünk össze, melyeknek rengeteg jótékony hatása mellett teljesen eltörpül a kalóriatartalma, ezért nyugodt szívvel ajánljuk fogyasztásukat, még akkor is, ha kínosan ügyelsz az alakodra.

Olajos magvak

A dió, mogyoró, kesudió, mandula és pisztációa mind-mind tele vann telítetlen zsírsavakkal (ez a “jófajta” zsír, amit a tested könnyebben le tud bontani) és B-vitaminnal. És ami még ennél is jobb: magas rosttartalmuk miatt hosszan tartó jóllakottságérzetet is adnak. A magvak közül a dió rejti magában a legtöbb kalóriát, 10 deka kalóriatartalma 654, úgyhogy ha nagyon keményen veszed a kalóriák számolgatását, válaszd inkább a pisztáciát. 10 deka 560 kalóriatartalommal bír. Ha bolti magkeveréket vásárolsz, minden esetben a sótlan változatot válaszd.

Alma-répa kombó

Végy két abszolút hétköznapi és olcsó élelmiszert, jelen esetben az almát és a répát, reszeld le őket, esetleg adj még hozzá egy narancs héját is, valamint fahéjat, opcionálisan édesítőszert, mazsolát, és voilá! Finom, és kalóriaszegény desszertet kapsz, mely gazdag A- és B-vitaminban.

Tejturmix

Ismét egy percek alatt elkészülő finomság. 2-3 deci tejet turmixolj össze egy maréknyi idénygyümölccsel (például cseresznyével, eperrel vagy málnával). Ízlés szerint felturbózhatod mézzel vagy fahéjjal (a fűszert azért is szeretheted, mert zsírégető hatású) és közeledvén a nyári meleghez, néhány jégkockát is a mixerbe dobhatsz. Minél több gyümölcsöt keversz a turmixba, annál szuperebb vitaminbombát kapsz. Mi az eper-málna illetve a szeder-áfonya párosítást imádjuk a legjobban.

Chia puding

Pár éve még azt sem tudtuk, mi az a chiamag, de ma már nem is tudnánk nélküle élni. Magas ásványianyag- és antioxidáns tartalma miatt is szeretjük, na meg azért is, mert a vérkeringésnek is jót tesz, szívbetegeknek is ajánlják. Áztass be este egy pohár joghurtba 2-3 teáskanálnyi chiamagot, adj hozzá egy pár szem aszalt gyümölcsöt és már kész is a másnapi nassod.

Popcorn

A végére hagytuk a legmeglepőbbet. Azért annyira ne örülj, nem a mikróban kipattogtatható vagy a mozis változatra gondolunk, azok ugyanis tele vannak mesterséges ízfokozókkal és adalékanyagokkal. Ha viszont home-made módon te magad pattogtatod ki a kukoricát (és csak úgy, natúran, vagy kicsit megsózva eszed), akkor semmi gond, a legnagyobb lelki nyugalommal eheted.