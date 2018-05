Ezt edd, ha túrázni indulsz! – A parizeres zsemle alternatívái

Miután megmutattuk, hogy milyen felszereléssel érdemes túrára indulnod, adunk pár tippet arra is, milyen ennivalókat vigyél magaddal, ha kicsit kreatívabb ételre vágysz a parizeres zsemlénél. Mutatjuk is azokat a rágcsálnivalókat, melyek kellő energiával látnak el a túrázáshoz, de nem telítenek el túlságosan.

Egy aranyszabály

Mindenekelőtt fontos megemlíteni, hogy két-három óránként érdemes enned, kisebb adagokat (ideális helyzetben amúgy is így eszel). Erre túrázáskor azért kell különösképpen ügyelned, mert így szervezetedet folyamatosan a megfelelő mennyiségű energiához tudod juttatni. Ha addig vársz az evéssel, míg nagyon megéhezel, túl sokat fogsz enni, ami leterheli a gyomrodat, úgy pedig nem túl szerencsés felcaplatni a hegyoldalon.

Proteinszelet

Még ha nem is vagy az a gyúrós típus, egy proteinszeletet túrázáskor jól jön. Bőven van benne energia (és persze fehérje) és a meleg sem árt meg neki. Leszámítva a külső csokibevonatát, nem olvad meg, így nem kell attól tartanod, hogy amikor előveszed a táskádból szétmállik az ujjaid közt.

Szőlőcukor

Ezt nem kell nagyon túlmagyarázni. Elég néhány szem szőlőcukrot bekapnod, és máris egy nagy adag energialöketet adtál a szervezetednek.

Gyümölcs

A gyümölcsök is jól jönnek az útra, akár aszalt formában is. Az alma és a körte a szomjadat is oltja, és nem ülik meg a gyomrod, de a banán is jól jön az izzasztó túrákon: cukortartalma miatt ad egy kis extra erőt.

Ha már szendvics…

Ha nagyon nem tudsz elvonatkoztatni a szendvicsektől, akkor ügyelj arra, hogy száraz felvágottat (kolbászt vagy szalámit) tegyél bele és kerüld a romlandó dolgokat (margarin, tojás, sajt, majonéz). Margarin helyett inkább mustárral kend meg, az bírja a meleget is. Ha ennél kalóriadúsabb változatra vágysz, ajánljuk a mogyoróvajas banános szendvicset, aminek nemcsak az íze isteni, de az energiaszinted is jócskán megdobja.

Müzliszelet

Ennek sem lesz semmi baja a táskádban. A müzli rosttartalma miatt sokáig telítettségérzést ad, és a szeletben lévő aszalt gyümölcsökkel sincs semmi gond. Ha töményebb finomságra vágysz, a zabszelet is jó választás.

Zöldpaprika

Na nem feltétlenül magában, de a szendvicsedbe téve mindenképpen ajánlott. Hogy miért? Hát azért, mert bár kevesen tudják róla, nagyon jól szomjoltó.

Víz

Az innivalóról sem szabad elfeledkezni. Ebben az esetben a szénsavmentes, még otthon behűtött víz a legjobb megoldás, ez oltja legjobban a szomjat. Sok túraútvonalon forrásvizet is találhatsz. Ha így jársz, mindenféleképpen töltsd tele a palackodat vele!