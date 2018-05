Túrázni szeretnél? Íme, néhány tanács, miben indulj útnak

A kellemes tavaszi időben sokan választják az aktív kikapcsolódás egyik legnépszerűbb formáját, a túrázást. Mivel egy újabb hosszú hétvége közeleg, ami tökéletes alkalom arra, hogy te is túrázni indulj, megmutatjuk, milyen ruhában és felszereléssel érdemes útra kelned.

Túracipő

Kezdjük a legfontosabb túrafelszereléssel, a túracipőval. Legjobb, ha magas szárút választasz. Így egyrészt a bokádat is tartja a lábbeli és nem kell attól félned, hogy kibicsaklik, másrészt a kavicsok sem fognak a cipődbe menni. Arra is ügyelj választáskor, hogy a cipőd talpa vastag és rücskös legyen, ezek bírják legjobban a strapát. Az sem árt, ha vízmentes anyagból készült.

Ruházat

Évszaknak megfelelően, mindig rétegesen öltözködj. Az alsó rétegnek, mivel közvetlenül érintkezik a bőröddel, válassz puha és allergénmentes anyagú ruhát. Fontos, hogy ez ne pamutból készüljön, ez az anyag ugyanis magába szívja a vizet, így ha leizzadsz, a vizes ruha a testedre ragadni, amitől könnyen megfázhatsz. Mindig legyen nálad egy olyan felső öltözet is, mely vízhatlan. Válassz “dry fit” felirattal ellátott darabokat, ezek ugyanis jól felszívják és elvezetik az izzadtságot.

Hátizsák

Itt tényleg a méret a lényeg. Ha csak egy rövid, egynapos túrára indulsz, a kisebb, 5-20 liter űrtartalmúak bőven megfelelőek lesznek. Hasznos, ha a táskának több külső zsebe is van, melybe egy másfél literes palack is elfér, amit valószínűleg gyakran elő fogsz kapkodni az út során. A cipzáros zsebek is jól jönnek: ide teheted az értéktárgyaidat, például a mobilod vagy pénztárcád.

Elsősegély

Persze azért nem kell egy egész patikát magaddal vinned, de sebtapasz, fájdalomcsillapító azért minden esetben legyen nálad, ahogy a kötöző- és fertőtlenítőszerek is hasznosak lehet, ha valaki megsérül út közben. Papír zsebkendőről és törlőkendőről is gondoskodj!