Visszatér Budapestre a Nick Cave & The Bad Seeds

Az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb hatású és legtalálékonyabb alternatív rock zenekara, a Nick Cave & The Bad Seeds 2018-ban visszatér Budapestre, hogy június 21-én a Sportaréna falai között újra átadják nekünk a különleges, örökké fejlődő zenéjük élményét!

Nick Cave egy „Bad Seed”. Ez egy egyszerű állítás, amit azonban elég gyakran figyelmen kívül hagyunk. A rock and roll szaknyelve szerint a bandákat általában frontemberre és háttérzenekarra osztják, és ezek a fogalmak egy idő után már belénk ivódnak.

Könnyű tehát Cave-re összpontosítanunk, és közben megfeledkezünk arról, hogy a stúdióban és a színpadon is egy csapat zenésszel dolgozik együtt vállvetve. Így együtt próbálnak meg elérni valami olyasmit, amit egyedül nem sikerülne. Erre hivatkozott “harmadik elmeként” Burroughs és Gysin is:

„amikor két elmét összehozol, mindig lesz egy harmadik elme… egy felsőbbrendű elme… egy észrevétlen kollaboráns.”

Ha a Bad Seeds együttműködését nézzük, őket is az elmék ezen fúziója segítette az elmúlt 30 év egyik legizgalmasabb, legnagyobb hatású zenekarává fejlődni.

A Bad Seeds 1983-ban alakult, miután Cave előző zenekara, a The Birthday Party egy elég morcos hangulatban zajló berlini felvétel után feloszlott. Felszabadulva azon korlátok alól, hogy milyennek kellett volna lennie egy hagyományos – ha nem rendkívüli – rock and roll bandának, Cave összehozott egy új csapatot „látnok” zenészekből, hogy együtt feszegessék tovább a kortárs rockzene határait.

Akkoriban nem az volt a kérdés, hogy ez a valószínűleg embergyűlölő, drogos, hosszú hajú, méretre szabott öltönyben játszó csapat kiment-e a divatból, hanem inkább arról, hogy a világ mikor zárkózik fel hozzájuk. Míg a Birthday Party kétségkívül segített abban, hogy kultuszt építsenek a denevérekért rajongó gót bandák köré, addig a Bad Seeds túl furának tűnt, hogy mások versenyezni akarjanak vele, vagy le akarják körözni. Egy távoli világból jött zenekar voltak, akik már az első, 1984-es albumuktól, a From Her To Eternity-től kezdve úgy szóltak, mint a Földön senki más.

Kicking Against The Pricks című, 1986-os stúdióalbumuk idejére már megjelent az igény arra, hogy nyugodtabb hangvételű, komolyabb zenei anyaggal jelentkezzenek, és ez az irány meg is figyelhető a Bad Seeds későbbi dalaiban. Figyelemreméltó albumok során át – az 1988-as Tender Prey-től az 1994-es Let Love In-ig – követhetjük nyomon, hogyan fejlődött a Bad Seeds egy kifinomult, ösztönösen progresszív zenekarrá, amely képes arra, hogy zökkenőmentesen váltson a leglágyabb szerelmes balladákról a gyűlöletről üvöltő dalokra.

Bár sokaknak fel sem tűnik, Cave dalszövegeiben mindig is el volt rejtve egyfajta szenvtelen ausztrál humor, ami még a legsötétebb dalait is átjárta. Ez a Bad Seeds 1996-os Murder Ballads című albumán került előtérbe – egy abszurdista horror show volt ez, amin a Where The Wild Roses Grow című, Kylie Minogue duett is felkerült.

Az, hogy a zenekarnak azóta sem volt még egy ilyen nagy nemzetközi slágere, nem meglepő – és nem is fontos. A Bad Seeds hírneve azon alapul, hogy képesek olyan albumokat kiadni, melyek a banda által választott zenei irányvonalban igazi műalkotásoknak számítanak. Az emlékeinkbe gyakran visszatérő, szívet tépő 1997-es The Boatman’s Call egy igazi duende-mestermű, a Blues/ The Lyre of Orpheus 2004-ből azon kevés duplaalbumok egyike, amelyek tényleg remekül sikerültek. A 2008-as Dig, Lazarus Dig!!! felpezsdítette a Bad Seeds spin-off projektjének, a Grindermannak a garage rock élményeit, és olyan zsigeri, mint minden, amit ezek a zenészek első post-punk próbálkozásaik óta csináltak.

Miután már régóta a világ egyik legújítóbb, működő zenekaraként tartották őket számon, a banda 2013-ban kiadta a Push The Sky Away-t. Ez a kísérleti hangszerelés és Cave eddigi leghomályosabb dalszövegeinek összjátékával új szintet állított be a Bad Seeds számára, a zaklatók himnuszának is nevezett We No Who U R –tól a Jubilee Street című számig. Ez a 2016-os Skeleton Tree című albumukig folytatódott állandó fejlődés különbözteti meg Nick Cave-et és a Bad Seeds-t a többiektől. Már több mint 34 éve dolgoznak együtt, és nincs okuk arra, hogy abbahagyják.

A koncert helyszíne: Sportaréna (1143 Budapest, Stefánia út 2.)

Jegyárak: 9900 – 22900 Ft (Álló: 19990 Ft, nincs kiemelt állóhely, küzdőtér teljes területe elérhető a normál álló jeggyel)

Jegyet itt tudsz vásárolni.