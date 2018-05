Nyakunkon a nyár, és mi már alig várjuk, hogy megmártózhassunk kedvenc tavunk, a Balaton habjaiban. Hála közelségének – na meg rendkívül tiszta vizének – a magyar tengernél jobb hazai célpontot el sem tudnánk képzelni a nyárra. A PLÁZS Siófok fehér homokkal borított partjain pedig szinte úgy érezhetjük, valóban a tenger mellett élvezzük a napsütést.

Június 16-án startol a PLÁZS Siófok, és mi már beírtuk a naptárunkba, hiszen nincs is annál jobb, mint klassz koncertekkel, szórakoztató elfoglaltságokkal és egy pohár üdítő rozéval a kézben belevetni magunkat a nyárba. A Balaton legnagyobb homokos strandján, a népszerű Plázson, a csodás panorámán kívül a tó környezetének pihentető hangulata is levesz minket a lábunkról, és egyenesen egy napágyra huppanhatunk, ahonnan a legnagyobb kényelemben élvezhetjük a hely nyugtató lüktetését. Míg napcsókolta bőrünket a tó frissítő vizében hűthetjük le, a hétköznapi taposómalom okozta stressznek jobbnál jobb koncerteken és esti programokon mondhatunk búcsút.

Programok

A Pünkösdi Fesztiválon Siófok 50. születésnapját ünnepelve sport programokat is élvezhetünk a parton, ráadásul éhségünk oltására a legfinomabb étkek közül választhatunk. A rendezvény egyik fellépője a legendás Fenyő Miklós lesz, akit a Wellhello és a Csík Zenekar koncertje követ majd, sok más előadóval együtt. A nyitónapon két ismert hazai zenekar, az Ocho Macho és a Punnany Massif gondoskodik a közönség szórakoztatásáról, de a szezon további részére is bőven akad remek program.

Júliusban például a One Day Electronic Festival állomása lesz Siófok, amit a híres svájci producer, Luciano hoz tető alá. A nyári időszak elbúcsúztatásáról is a legjobbak fognak gondoskodni: a Bor- és Fröccsfesztivál keretében mások mellett a 17 szólólemezzel büszkélkedő Demjén Ferenc is színpadra áll.

A főváros és Siófok között alig 1,5-2 óra a távolság, így akár egy 1-napos kiruccanáshoz vagy hétvégi pihenéshez is ideális választás lehet. Idén nyáron is felejthetetlen élmények várnak a Balaton partján, a részletekről tájékozódj a PLÁZS Siófok közösségi oldalán!