Nyolcadik alkalommal rendezik meg május közepén a Nemzetközi Monotánc Fesztivált

Nyolcadik alkalommal rendezi meg a Közép-Európa Táncszínház a Nemzetközi Monotánc Fesztivál biennálét a VII. kerületi Bethlen Téri Színházban, május 15. és 19. között. Az 5 nap alatt több, mint 14 szólótánc produkció várja a közönséget az elmúlt évek kínálatából válogatva.

A fesztiválra ez alkalommal is a neves hazai alkotók és előadók – mint például Gergye Krisztián, Bakó Tamás,Góbi Rita, Egyed Bea vagy Szász Dániel – mellé külföldi művészeket is meghívtak. A fesztivál visszatérő fellépői a bolgár Miroljuba Petrova és a szlovák Tomas Danielis, de színpadra lép a japán Ayumi Toyabe és két koreai táncművész is, Lee In Soo és Jae Woo is.

Az idei fesztivál újdonsága, hogy öt napon át este 6 órától, az esti előadások előtt, Gergye Krisztián táncperformansza látható a színház közelében lévő Róth Miksa Múzeum udvarán.

A fesztivál nyitó napján pedig Eifert János táncfotó kiállítása nyílik a Bethlen Galériában.

A monotánc elnevezést a monodrámák ihletésére és mintájára alkottuk. Azokat az előadásokat soroljuk ebbe a körbe, amelyek alkotóik személyes vallomásait dolgozzák fel. A monotánc azonban nem feltétlenül azonos a szólótánccal, így nem kizárólag szóló-előadások tartoznak a meghívott előadások körébe. Az idei előadások közt is lesznek olyanok, ahol a szólótáncos mellé zenész társ(ak) csatlakoznak, s van, ahol a szóló egy másik jelen lévő figura viszonylatában bontakozik

