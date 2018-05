Határtalan Design – Visszatér a kedvenc dizájntémájú rendezvénysorozatunk

Június 14-én nyílik a régió egyik legdinamikusabban fejlődő, dizájntematikájú rendezvénysorozata.

A hazai alkotók mellett cseh, lengyel, német, magyar, olasz, osztrák, román, svájci, szlovák és szlovén bútor-, textil- és tárgytervezők mutatkoznak be. Az idei kiállításhoz egy progresszív ékszerválogatás és tárgyfotótárlat is kapcsolódik.

A 13. madeinhungary + 6. MeeD válogatásban 10 ország több mint 100 dizájnerének tárgyai kapnak helyet. A régiós – cseh, lengyel és szlovák – tervezők munkái mellett első ízben lesznek láthatók német, olasz, osztrák, román, svájci és szlovén alkotók által jegyzett bútorok, lakástextilek, dizájntárgyak. A kiállításon sorozatgyártott termékek, kisszériás darabok és műfajok határmezsgyéjén egyensúlyozó egyedi alkotások is szerepelnek.

A kurátorok kifejezett szándéka, hogy megmutassák a dizájn sokszínűségét, üdítő frissességét, ezért az aktuális trendek figyelembevételével megalkotott tárgyak mellett egyéni látásmódot tükröző alkotói darabok is helyet kapnak. A fiatal és középgenerációs kreatívok között számos hazai és nemzetközi díjat nyert alkotó munkái szerepelnek.

A kiállítás és a hozzá kapcsolódó rendezvénysorozat 2004 óta Szigeti Szilvia textildizájner és Radnóti Tamás belsőépítész szervezésében és rendezésében valósul meg.

A hatalmas anyaghoz kapcsolódik a neves külföldi és hazai kurátorok bevonásával válogatott, a vendégországok és magyar ékszertervezők munkáit bemutató kiállítás, valamint külön egységként lesz látható a müncheni Pinakothek der Moderne után először Budapesten, az Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Studio S+M+L_XL – Metal and Jewel által rendezett, izgalmas Új Konstelláció/New Constellation című kiállítás is.

A kiállításhoz gazdag szakmai és társművészeti program és tárlatvezetések kapcsolódnak.

Nyitva: 2017.06.15 – 08.26. között, hétfő kivételével minden nap 10.00 – 18.00

Helyszín: Új Budapest Galéria, 1093 Budapest, Fővám tér 11–12. (Bálna)

Megnyitó és a Határtalan Design Díjak átadója: 2017. június 14. 19.00