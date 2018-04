Júliusban Budapestet is meghódítja a Judas Priest

Nagyon kevés olyan zenekar van, aki ennyi mindent elért karrierje során, és ilyen sok bandára volt hatással, mint a Judas Priest.

A csapat – Rob Halford énekes, Glenn Tipton és Richie Faulkner gitárosok, Ian Hill basszusgitáros és Scott Travis dobos – bejelentette jövő júniusban kezdődő, vadonatúj európai turnéját, amely a várva várt új albumuk, a Firepower megjelenéséhez kapcsolódik.



1974-es debütálása óta a Judas Priest az egyik legnépszerűbb heavy metál csapattá vált, olyan klasszikus albumok fűződnek a nevükhöz, mint az 1980-as British Steel, a ’82-es Screaming for Vengeance, vagy az 1990-es Painkiller – és olyan rockhimnuszok, mint a Breaking The Law, Living After Midnight vagy You’ve Got Another Thing Coming.

A Firepower a 2014-es Redeemer of Souls megjelenését követően az első lemez a heavy metál legendáktól, amely 2018 elején fog a boltokba kerülni. A Judas Priest, akik több anyagukkal is szerepelnek a Rolling Stone magazin minden idők 100 legjobb metál albumának listáján, idén végre jelöltek lettek a Rock and Roll Hírességek Csarnokára is.



Az énekes, Rob Halford erről a következőképpen nyilatkozott a Billboard számára: “Ez a mi Oscarunk,” – mondta – “és ha bejutunk, akkor az egy abszolút valóra-vált-egy-álom pillanat lesz.”

Rob Halford idén már elnyerte a Lemmy Életmű-díjat, így a rajongók reménykednek, hogy csapatuk végre elfoglalhatja megérdemelt helyét a rock panteonjában is.

A budapesti koncertre jegyek december 8-án 10 órától kaphatók a www.livenation.hu és a www.ticketpro.hu oldalakon keresztül. A normál belépők mellett limitált számú, közvetlenül a színpad elé szóló kiemelt állójegy is vásárolható a bulira.