Minden eddiginél színesebb felhozatallal vág neki hetedik évadának a Budapest Park

Az évről évre bővülő, egész nyáron át nyitva tartó programhelyszín nagynevű külföldi előadókkal, különleges művészeti programokkal, az éjszakai élet felpezsdítésével és menő új arculattal erősít a minden eddiginél erősebbnek érkező szezonjára.

Május 3-án a szemünk előtt felnövő, mára az egyik legprofibb, mégis legőszintébb zenekarnak számító Margaret Island nyitja meg a Budapest Park hetedik szezonját. Az örömzenélést május 4-én egy gigantikus szülinapi zsúr, az idei év első teltházas bulija, a Tankcsapda – Lukács fél évszázad követi. A hamisítatlan zúzás után május 5-én az idén 15 éves Punnany Massif hozza el a 15 legpunnanybb dalt – a zenekar az összes nagy mérföldkövét érintő best of koncerttel készül. Május 6-án pedig a tragikusan fiatalon elhunyt Fábián Julira emlékezünk. A koncert programja Juli életpályáját követi végig azokon a dalokon keresztül, amiket Juli írt és rögzített, azon zenészek-énekesek tolmácsolásában, akikkel a legtöbbet lépett fel, és akikkel a legszorosabb baráti viszonyt ápolta. A koncert bevételeit jótékony célra fordítják a szervezők: az újonnan létrehozott Fábián Juli Alapítvány számlájára kerül.

Az öt hónapon át nyitva tartó szórakozóhely a nyitóhétvégén túl is számtalan érdekességgel – lemezbemutatókkal, születésnapi koncertekkel- készül, és minden eddiginél több külföldi világsztárt vonultat fel, a legkülönfélébb stílusokból. Az elektronikus zene rajongói Bonobonak, a Scooternek, a Bloody Beetrootsnak, Paul Kalkbrennernek és a Die Antwoordnak, a keményebb műfajban utazók a Body Countnak, a Rise Againstnek, a Bullet For My Valentine-nak és az Asking Alexandriának, a Queens of the Stone Age-nek, az Alice In Chainsnek és Billy Idolnak, a poposabb vonal kedvelői pedig LP-nek és a Modern Talkingnak örülhetnek. De a blues és a reggae szerelmesei is találhatnak maguknak csemegét Joe Bonamassa illetve az Alborosie & The Shengen Clan koncertjein.

A Budapest Park elszeparált kis helyszíne, a délutántól nyitva tartó Nagyszünet egy kellemes, nyugodt, zöld terület – ez ad helyszínt különböző különleges programoknak – akusztikus koncertek, kertmozi a Sony Movie Channel kultikus filmjeivel, színház, utcaszínház, újcirkusz produkciók -, miközben limonádéval, kávéval, sörrel vagy hűsítőkkel várja az érdeklődőket.

Ki ne szeretne nyáron a csillagos ég alatt bulizni?! Éppen ezért a Budapest Park a legkúlabb partysorozatokat hívta meg idei szezonjában – beköltözik többek közt a Necc Party, a Neonhullám, a Lithium és a Lidocain Night is, hogy a koncerten felgyülemlett adrenalint a közönség egy hajnalig tartó féktelen bulizással vezethesse le. A ​Budapest ​Park nem mindig a nagy gyerekeké, ugyanis minden hónap első vasárnapján átváltozik Pöttömkert​té. Érdekes, izgalmas és interaktív ​gyerekprogra​mokkal, előadásokkal és koncertekkel – május 6-án például az Eszter-lánc mesezenekarral – várja a vidámságra vágyó kisgyermekes családokat.

Az így is hatalmas tömeg befogadására képes Budapest Park idén további új, exkluzív helyszínekkel bővül. A Heineken Lounge mellet idén a Mastercard Skyboxból, a Szentkirályi Party Páholyból és a Takarék Skyboxból nyílik majd a legjobb kilátás a nagyszínpad koncertjeire. Ha mindez nem lenne elég, több formabontó aktivitás is helyet kap idén a Budapest Parkban. A Telekom VR –ral bármikor benézhetsz a kulisszák mögé, hogy tényleg testközelből láthasd a legnagyobb sztárokat. A színpad több pontjára felszerelt kamera segítségével ráadásul egy kis időre a fellépő bőrébe is bújhatsz – 15 perc hírnév pedig mindenkinek jár! Készítsd el életed legjobb fotóját a Takarék Giga Selfie segítségével! Fényképezd le a tízezres tomboló tömeget, mosolyogj szépen, majd az óriási felbontású képen zoomolj magadra!

Ne felejts el magadnak szuvenírt vásárolni a kibővített merch pultokban, ahol idén először a BP Shop által külön a Budapest Park számára tervezett darabokból válogathatsz. És végül a legfontosabb dolog: hagyd kint a valóságot!

A fotókat készítette: Lengyel Balázs