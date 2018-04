Könyvimádók, figyelem! Ez lehet az új kedvenc programotok!

The Reading Monkey néven új könyvbemutató sorozatot indít a Libri és az Aria Hotel Budapest. Céljuk egy világlátott közönség elérése, olyan témákkal, amelyek a nemzetközi nyilvánosságot is foglalkoztatják: anyaság, apaság, gender, szerelem, gyereknevelés. Az első alkalommal, április 25-én szerdán 19:00 órakor Az Egyasszony, A Rózsaszín ruha és A panda ölelése című új könyv szerzőjével, Péterfy-Novák Évával Galambos Péter beszélget a szálloda High Note SkyBarjában (V. Hercegprímás u. 5.). A vendégeket egy pohár pezsgőre is várják.



Kiss Tibi szavait idézve “egy férfiélet kevés megérteni a nőt, az anyaságot, a szeretettel vegyes vesződést, a törődésben való megsemmisülést.” Az Egyasszony és A rózsaszín ruha szerzője beszél félelmekről és azok legyőzéséről, a veszteség utáni továbblépésről és az elfogadás folyamatáról. A beszélgetésnek különleges apropóját adja férjével, Péterfy Gergellyel közösen írt kínai utazásukról szóló új könyve, A panda ölelése. Megtudjuk, miért érzi magát egyre otthonosabban a számára is idegen és nehezen kiismerhető Kínában.

A The Reading Monkey sorozat részeként a Libri Könyvkiadó kortárs szerzőivel – Péterfy-Novák Évával, Révai Gáborral, Polgár Judittal és Szily Lászlóval – olyan kérdésekről beszélgetnek új könyvük kapcsán, melyek a nemzetközi nyilvánosságot is foglalkoztatják. A helyszín a New York-i közkönyvtár szomszédságában alakult Library Hotel Collection budapesti tagja, a világ egyik legjobb hoteleként számontartott Aria Hotel Budapest.

Hasznos tudnivalók:

A belépés 2500 Ft és előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékodat a pr@ariahotelbudapest.com e-mail címen jelezd, mivel csak az első 60 regisztrált főt tudják fogadni.

A belépődíj, amely a helyszínen fizethető, tartalmaz egy pohár pezsgőt vagy frissítőt. A könyvek a helyszínen 20% kedvezménnyel megvásárolhatók.

További információkat itt találsz.