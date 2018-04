A Mellow Mood Hotels tulajdonos-ügyvezetői kapták a Champion of Tourism díjat

Sameer Hamdan és Zuhair Awad vehette át a Best of Budapest & Hungary Award 25. évfordulója alkalmából alapított elismerést.

A 25. Best of Budapest & Hungary ünnepélyes gáláját április 14-én rendezték meg a Budapesti Kongresszusi Központban, melynek keretei közt a magyarországi vendéglátó, szálloda és egyéb szolgáltatói szféra legjobbjait díjazták. A hagyományos Best of Budapest & Hungary elismeréseken felül – melyekből a Mellow Mood nyolcat is elnyert –, az erre az alkalomra alapított Champion of Tourism díjjal is jutalmazták a hotellánc két tulajdonos-ügyvezetőjét.

A Budapest Week Publishing 1993 óta minden évben megkérdezi olvasóit és üzleti partnereit arról, kiket tartanak a hazai turizmus-vendéglátás legkiemelkedőbb szolgáltatóinak. A beérkezett szavazatok és szakmai zsűri döntése alapján hirdettek nyerteseket mintegy 40 különböző kategóriában. A mostani jubileumi esten 9 különleges díjat is átadtak olyan kitűnő szakemberek számára, akik a turisztikai szektor különféle szegmenseiben (hospitality, catering, transport) több évtizede kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A szállodai szektorból Sameer Hamdan és Zuhair Awad nyerte el a Best of Budapest & Hungary Champion of Tourism elismerést, melyet 2018-ban alapított Freed Péter, a Best of Budapest & Hungary minősítési rendszer megalkotója.

A Mellow Mood Hotels dinamikusan fejlődő szállodavállalata több mint 20 éve van jelen a magyarországi piacon. Jelenleg 12 szálloda tartozik hotelláncukhoz, számos ingatlanfejlesztési projekt fűződik nevükhöz. Tevékenységükért mára már a szakma kiválóságaiként és a hazai turizmus legbefolyásosabb személyiségeiként tartják őket számon.

„Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy a kiadó és a szakmai zsűri nekünk ítélte ezt a díjat. Munkánk során mindig is arra törekedtünk, hogy a főváros szállodai kínálatába új színt vigyünk és a jövő kihívásait keressük. A most folyamatban lévő fejlesztésünk, a Párisi Udvar Hotel esetében is kiemelten figyelünk arra, hogy a Budapestre érkező turisták és a városlakók itt újszerű élményeket szerezzenek majd magas minőségű szolgáltatásaink által” –

mondta a díj átvétele után Sameer Hamdan.

„A Mellow Mood Hotels olyan számunkra, mint egy nagy család, így ez az elismerés nem csak a mi, de munkatársaink sikere is. Több mint két évtizede üzemeltetünk szállodákat és úgy gondolom, csapatunk bármely világmárkánál megállná a helyét. Nagy öröm, hogy ilyen professzionális szakemberekkel dolgozhatunk, akik ismerik a nemzetközi trendeket és ezeket nagyon jól adaptálják a budapesti lehetőségekbe” – egészítette ki tulajdonostársát Zuhair Awad.