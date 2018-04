Célba értek a világ legvakmerőbb egyetemistái

A magyar csapatok életre szóló élményekkel zárták a Red Bull Can You Make It? -et

7 nap, 459.399 km és 20.658 „elköltött” Red Bull után véget ért Európa legnagyobb kalandtúrája, a Can You Make It?. A világ legvagányabb egyetemistáinak mindössze egy hetük volt, hogy a kontinens különböző pontjairól elindulva, 3 fős csapatokban eljussanak Amszterdamig, miközben egyetlen fizetőeszközük az energiaital volt. Három magyar csapat is sikeresen ért célba, útjaik során pedig olyan életre szóló élményekkel gazdagodtak, amelyekről sokan csak álmodnak.

Véget ért Európa egyik legnagyobb kalandtúrája, a Red Bull Can You Make It?. A világ csaknem 60 országából érkező csapatok Manchesterből, Stockholmból, Madridból, Rómából és Budapestről vágtak neki az útnak, melynek célállomása Amszterdam volt. Az egyetemisták a hét napon át tartó, Európát átszelő túrán kreativitásuk mellett mindössze egyetlen fizetőeszközükre, a Red Bullra támaszkodhattak.

Kalandokból idén sem volt hiány, a csapatok, köztük a magyar egyetemisták pedig találékonyságukkal ezúttal sem okoztak csalódást.

„Összesen 2600 kilométert tettünk meg, amelynek nagy részét stoppoltuk, éppen ezért teljesen random alakította az utunkat az, hogy éppen merre vitt minket az adott sofőr. Ezen kívül utaztunk vonattal, longboarddal, biciklivel és tömegközlekedéssel is, sőt Felipe Massa unokatesójával is sikerült összefutnunk. Óriási élmény volt számunkra ez az egy hét”

– mesélte a Chicken Wings csapat.

A szintén magyar Invincibles brigád három fiataljának is életre szóló kalandokban lehetett része. „Az eleje húzós volt, de aztán napról-napra egyre jobban ment minden és szuperül éreztük magunkat. Többszáz kilométert stoppoltunk, miközben rengeteg jófej emberrel megismerkedtünk. A szállással kapcsolatban vegyesek az élményeink, aludtunk az utcán, de sikerült egy éjszakát ötcsillagos szállodában is eltöltenünk” – osztották meg élményeiket.

A 2018-as kalandtúrán a résztvevők több mint 21 országot látogattak meg, 34 különböző módon utaztak, fizetőeszközként pedig húszezernél is több doboz Red Bull-t vetettek be a táv teljesítéséhez, amelynek segítségével még a legextrémebb járművekre is sikerült felkerülniük. Volt olyan csapat, amelynek tagjai ejtőernyővel vagy éppen helikopterrel próbálták leküzdeni a távolságot, ami elválasztotta őket az amszterdami céltól.

Az események közösségi médián való dokumentálásának köszönhetően a csapatok útját bárki figyelemmel kísérhette, kalandjaikra pedig rengetegen voltak kíváncsiak: az esemény Facebook oldala már több, mint 40.000 követőnél tart, a versenyzők által feltöltött tartalmak száma pedig 6000 felett jár.

Európa legkalandvágyóbb egyetemistái bebizonyították, nincs lehetetlen.