Egy lélekgyógyítással is felért a hétvégi Indiai Íz- és Egészségfesztivál

Az Indiai Íz- és Egészségfesztivál volt a kedvenc hétvégi programunk.

Idén április 15-én rendezték meg az Indiai Íz- és Egészségfesztivált, melynek a Lélek Palotája adott otthont. A Krisna-hívők oktatási és kulturális központja évente több alkalommal rendez olyan fesztiválokat és napokat, melyek során közelebb kerülhetünk ehhez a kultúrához, megismerhetjük legfontosabb tanait, gondolatait. A vasárnapi nap az ízek élvezetéről és az egészségünk megőrzéséről is szólt.

Fizikai és lelki síkon egyaránt kaptunk megfelelő táplálékot, de a számos program között egyértelműen az ételeké volt a főszerep, melyeket egy korrekt ár befizetése után korlátlanul kóstolhattunk egész nap.

A Csillaghegyen található Lélek Palotája udvarán egy hatalmas, és több kisebb sátorban, sörpadokkal várták az érdeklődőket, hogy kipróbálhassák a Krisna étkeket. Több mint 40 féle fogással készültek a Govinda Éttermekhez is köthető szakácsok, akik nagy örömmel szolgálták fel azokat az ételeket, melyeket vagy már előre elkészítettek, vagy éppen közvetlenül a szemünk előtt főztek-sütöttek meg.

Kivétel nélkül minden étel vegán módra készült, azaz teljes mértékben mellőzték az állati eredetű alapanyagokat, így a vegánok otthon érezhették magukat, a húsevők pedig megtapasztalhatták, milyen finom lehet a húsmentes étkezés is.

Már a kapuban kellemes indiai illatok terjengtek, szinte meditatív állapotba hozva az embert. Van valami megmagyarázhatatlanul különleges a krisnás ételekben, ami részben abból az alázatból fakadhat, ahogy az ételeiket elkészítik, melyeket még kóstolás előtt felajánlanak Krisnának.

A bőséges kínálatban olyan ételekkel találkozhattunk, mint az adzsvanos krumpli, a szilvacsatni, a tofus-sakkos (spenótos) szabdzsi, a kókuszos rizs, az almás céklasaláta, a búzahúsos székelykáposzta, vagy a mennyei halava, ami egy búzadarából készült gyümölcsös finomság. A mellette kapható zabgolyóval együtt mennyei volt!

A frissítőktől kezdve a főételeken át, egészen az édességkülönlegességekig minden megtalálható volt, így az indiai fánkot is kipróbálhattuk. Miközben válogattunk az ételek között, még a hozzávalókat is szemügyre vehettük, mert minden alapanyag fel volt sorolva, beleértve azt is, hogy mi tartalmaz például glutént. Arról nem is beszélve, hogy az ajurvédikus táplálkozás jelzőit – mint a Vata, Kapha és Pitta – is feltüntették.

Amikor jóllaktunk, az udvaron felállított színpadi programokat élvezhettük, vagy a három helyszínen is folyamatosan zajló előadásokra ülhettünk be, melyek közül talán a szomszédos Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola épületében tartott A lélekvándorlás tudománya című előadás volt az egyik legérdekesebb.

Akiket kevésbé vonzottak az előadások, félóránként csatlakozhattak egy tárlatvezetésre a templom épületében, vagy az aulában lévő kirakodóvásáron nézelődhetett. Persze, csak miután levette a cipőjét, mert ebben a házba tiszta talppal szabad lépni!

Ha már tisztaság, érdemes megemlíteni, hogy mind az ételekben és a helyszínen, mind a programok lelkületén érezhető volt egy természetközeli, békés hangulat, ami azt eredményezhette, hogy maximálisan feltöltődve, kiegyensúlyozottan távozhattunk egy tökéletes vasárnapi programról.

Rengeteg előadással, egészségügyi kezeléssel, érdekességgel és bőséges ételválasztékkal készültek a szervezők, melyek alapján már alig várjuk, hogy augusztus 12. legyen, amikor az India varázsa fesztivállal várnak vissza bennünket a Lélek Palotájába. Igen, ez az elnevezés nem véletlen!

Álljon itt még néhány kép, melyeket élőben is érdemes egyszer megtapasztalni!