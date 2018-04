Újra Comic Con Ausztriában!

A képregény- és filmimádók éves osztrák összeröffenése idén sem marad el Linzben, így április 14-15 között újra jelmezesek lepik el az osztrák várost. Kedvcsinálóként elárulunk pár érdekességet általánosságban a képregény-találkozókról, és néhány tippet is adunk, ha beöltöznél!

A Comic Con típusú rendezvények alapjait 1964-ben, New Yorkban fektették le, amikor tető alá hozták az első képregényvásárt. Természetesen sem a szervezés költségei, sem a résztvevők száma nem öltött olyan mértéket, amihez manapság hozzászoktunk. A gyorsan népszerűvé vált rendezvény évről évre nagyobb tömegeket vonzott, mind a kiállítók, mind az érdeklődők részéről, és ennek köszönhető, hogy napjainkban már nem csak az Amerikai Egyesült Államokban, hanem a világ nagyobb városaiban is megszervezik. A modern szórakoztatóipari elemek szerepe egyre nő, és a látogatók azon kívül, hogy találkozhatnak egy-egy produkció készítőivel, még a történet részévé is válhatnak azáltal, hogy kosztümöt öltenek. Valójában pontosan ebben rejlik a koncepció népszerűségének kulcsa.

San Diego

Ha képregény-találkozó, akkor San Diego, ott rendezik meg ugyanis a világ legismertebb képregény mustráját minden évben, immár majdnem 50 éve. Aki oda ellátogat, biztosra veheti, hogy hollywoodi filmcsillagokkal és a legnagyobb sztárokkal fog összefutni. Az is előfordulhat, hogy az elsők között nézheti meg egy készülő film beharangozóját, vagy korábban hét lakat alatt őrzött titkokat tudhat meg a videojáték gyártók újdonságairól.

Ausztria

Korábban több alkalommal Bécsben rendezték meg a képregényrajongók éves találkozóját, most azonban Linzben várják az érdeklődőket. Az év legjobb hétvégéjeként emlegetett Austria Comic Con-ra hangolódva a BoredPanda cosplay-válogatásából szemezgettünk a jobbnál jobb kosztümök között. Jöjjenek a kedvenceink!

#1 Trónok Harca (Jon Snow White)

#2 Black Panther (Pink Black Panther)

#3 Belle (Taco Belle)

#4 Stranger Things

#5 Simpson család (Homer, te vagy az?!)