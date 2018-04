Itt az idő: eljött a cseresznyevirágzás ünnepe!

Japánban a cseresznyevirágzás nem csupán a tavasz kezdetének látványos jele, hanem afféle nemzeti ügy. A média figyelme egy hónapon át (március második felétől április közepéig/végéig) a virágba boruló fákra koncentrálódik, és az eseményeket az egész világon árgus szemekkel követik.

Az ázsiai országban a szirmok kibomlása amellett, hogy jelzi a legszebb évszak megérkeztét, az ország jelképeként régóta turisztikai értéket (is) képvisel. Nem csoda, hogy a világban mindenhol szerveznek köré eseményeket. A japán cseresznyevirágzásról készült felvételek az internetnek hála minden évben bejárják a világot, így hamarosan mi is gyönyörködhetünk benne. Japánba idén sajnos nem jutunk el, mégis méltó módon megünnepelhetjük az eseményeket akár itt, Budapesten is.

Sakura Mix

A Paletta Design és Textilművészeti Galéria Sakura Mix elnevezésű rendezvényével adózik a cseresznyevirágzásnak, amit április 13-án tartanak a NATI 100% PURE IDEA és a Japánspecialista szervezésében. Különleges programokon vehetünk részt: lesz például divatbemutató gyönyörű tavaszi kreációkkal, kézzel faragott kokeshi babák, valamint az utazási irodának köszönhetően az utazást tervezők hasznos információkat gyűjthetnek be, hogy felkészülten induljanak az ázsiai országba.

Virágzó Sakura fák a Fűvészkertben

Az ELTE Fűvészkert minden évben érdekes programokkal várja a cseresznyevirágzás iránt érdeklődőket április elején, ám a fő attrakciót természetesen a virágzó Sakura fák jelentik. A tradicionális japán ünnep, az Ohanami ihlette rendezvény idén április 7-8 között került megrendezésre, de ha lemaradtál, ne szomorkodj, hiszen jó idő esetén bármikor piknikezhetsz ott, a virágba borult fák lélegzetelállító szépségében gyönyörködve.

+ 1 tipp

Biztosra vesszük, hogy a helyi távol-keleti éttermek idén sem feledkeznek el a cseresznyevirágzás megünnepléséről, így akár egy egzotikus gasztronómiai élménnyel is kiegészítheted kulturális kalandozásod. Ha pedig rápillantanál a japán cseresznyefákra, élő webkamerás közvetítéseknek hála itt megteheted!