Nagyszünet a Budapest Parkban

Van egy hely a Budapest Park zsibajos forgatagában – a béke és a nyugalom kis szigete, amit úgy hívnak, hogy Nagyszünet.

A Park bal oldalán található elszeparált zöld területet nagyon könnyű felismerni a csíkos napágyakról. Ez ad helyszínt különböző különleges, a korábbi évekhez képest sokkal színesebb programoknak – akusztikus koncertek, kertmozi, színház, utcaszínház, újcirkusz produkciók -, miközben limonádéval, kávéval, sörrel vagy hűsítőkkel vár titeket. Az ingyenes wifi és a konnektorok pedig arról biztosítanak, hogy a napfényes ég alatt rendezheted be saját kis kutyabarát irodád.

Az akusztikus koncertek sorát a Véletlen Trió nyitja, amin Lovasi András és Heidl György dalai hangoznak el, Gábor Andor pedig az ütős hangszerekért felel. A műsor gerincét Lovasi szólólemezének dalai és Lackfi János megzenésített versei adják, de néhány latin nyelvű himnusz is felcsendül – a szerzők és az énekes ismeretlen vagy alig-alig ismert arcukat mutatják meg. De lesz még Black-Out is – a Csányi-testvérek által alapított egyik legmeghatározóbb hazai klasszikrock zenekar ezúttal egy különleges, sokkal lágyabb akusztikus verzióban adja elő az elmúlt 25 év zúzós, kemény slágereit. Őket követi a Muzsik és Volkova, azaz Farkas Krisztina és Farkas János az elmúlt tíz évben a ZUP tagjaiként zenélték körbe az országot, majd 2016 nyarán egy teljesen új zenei irányvonal mentén duóban kezdtek el dolgozni. Különlegességgel készül Balanyi Szilárd, a Quimby zongoristája is, aki ezúttal zenekarai nélkül, egy szál zongorával és két csodálatos hangú énekesnővel Schoblocher Barbarával és Kiss Flórával áll színpadra. De májusban a Nagyszünetben lesz látható jelenünk egyik legismertebb és legkedveltebb énekes-dalszerzője, Beck Zoli is, aki az underground megkerülhetetlen figurája. A 30Y és a Bezzeg a Kurva Beckek frontembere egy különleges atmoszférát teremt egyszálgitáros estjével.

A Nagyszünet otthont ad egyéb különleges, néhol már extravagáns, de mindenképp látványos és szórakoztató művészeti programnak is. A Freak Fusion Cabaret a múlt századi vándorcirkuszok misztikus világát jeleníti meg némi sötét humorral fűszerezve modern varieté hangulatban. A Ledpuppets formáció egy vízalatti világot kelt életre, a bábszínház, az élő zenés performansz és a látványszínház elemeit felhasználva. Zenei utazás vízen és fényeken keresztül a tengerfenékig. És kinek ne lenne otthon számtalan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni, mert többre érdemesnek tartja őket annál? Erre nyújt megoldást a hatalmas népszerűségnek örvendő Gardrób közösségi vásár! Az ötlet egészen egyszerű: Ti hozzátok a ruhákat, táskákat, kiegészítőket, csecsebecséket, ők pedig a helyszínt és a közösséget biztosítják.

És ha mindez nem lenne elég, a Budapest Park chill-zónája a Sony Music Chanellel közösen a modern remekműveken, a legújabb klasszikusokon, illetve kultikus történeteken keresztül hozza el az igazi moziélményt nézőinek. Idén nyáron számos nagysikerű Sony film érkezik a Nagyszünet Kertmoziba. Májusban a szórakozás és a felhőtlen kikapcsolódás felelősei a kisstílű manager Jason Statham, a nagydumás bunyós Brad Pitt (Blöff), a társasjátékban ragadt Robin Williams (Jumanji), a mindig kiváló Christian Bale (Terminator) és a Kormányzó Úr Arnold Schwarzenegger (Az utolsó akcióhős).

