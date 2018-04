2018 IIHF Jégkorong Világbajnokság Budapesten

A Nemzetközi Jégkorong Szövetség idén Budapestnek adta a jogot a világbajnokság megszervezésére, így 2013 után ismét itthon játszik a magyar férfi jégkorong válogatott. Az április 22-28 között megvalósuló sporteseménynek a 9000 férőhelyes Budapest Sportaréna ad otthont.

A hazai pálya előnyének nem csak a csapat, de a rajongók is nagyon örülnek, akik így élőben követhetik, amint kedvenc játékosaik felszántják a jeget. A Magyar Jégkorong Szövetség 2017-ben, az IIHF éves májusi ülésén nyerte el a szervezés jogát, a visszalépő Lengyelországnak köszönhetően; a lengyelek Budapest javára mondtak le a szervezés lehetőségéről. A Budapest Sportaréna az elmúlt években több jégkoronggal kapcsolatos rendezvény helyszínéül szolgált, itt tartották például 2011-ben és 2013-ban az olimpiai kvalifikációt megelőző, felkészülést segítő tornákat a 2014-es szocsii, valamint a 2018-as phjongcshangi téli olimpiák előtt.

A magyar válogatott Olaszországgal, Kazahsztánnal, Lengyelországgal, Nagy-Britanniával és Szlovéniával küzd meg az előrejutásért: a legjobb két csapat kvalifikálja magát a 2019-es IIHF Jégkorong Világbajnokságra, amit a szlovákiai Pozsony és Kassa városában rendeznek. A hazai csapatot a finn szövetségi kapitány, Jarmo Tolvanen dirigálja, aki az elmúlt évben az U20-as csapat vezetőedzője volt. 1972 és 1980 között Tolvanen több szezont is lehúzott a finn ligában, ahol a HPK Haameenlinna csapatát erősítette, majd a top svéd liga, a Tirma csapatában szerepelt. Amikor a húszas évei végén visszavonult az aktív játéktól, Európa legnevesebb csapatainál látott el edzői pozíciót: Svédországban, Dániában, Franciaországban, Norvégiában és Lengyelországban is megfordult, 2009-2010 között pedig a Fehérvár AV19-nál töltött egy szezont.

Szurkolói falu, programok

A Nemzetközi Jégkorong Szövetség beleegyezését adta, hogy az idei világbajnokság minden szempontból grandiózusabb legyen, mint az elmúlt években volt. A Magyar Jégkorong Szövetség szurkolói faluval várja az érdeklődőket, a nézőket különböző látványelemekkel szórakoztatják majd, és rengeteg program szerveződik a sportesemény köré. Az Aréna előtti terület, azaz a “Dekk” délelőtt 10 órától egészen éjfélig látogatható és belépődíj nélkül, ingyenes programokkal várja a sportrajongókat, kortól függetlenül. A CCM, a Skoda, a Hall Of Fame és az MJSZ sátra vonul fel, emellett a Magyar Floorball Szövetség közreműködésével bajnoki mérkőzést is játszanak majd a világbajnokság ideje alatt.

A szurkolói falu (A Körcsarnok előtti terület) délelőtt 10 órakor nyitja meg kapuit, és hajnali 1-ig lesz látogatható, ingyenesen. A szurkolókat óriási kivetítők várják, 6 nemzet ételeivel, és Krusovice jóvoltából csapolt sörrel olthatják szomjukat. A mérkőzések után minden résztvevő csapat tagjai ellátogatnak a szurkolói faluba, így a rajongók személyesen is találkozhatnak kedvenc játékosaikkal. A meccsek közötti szünetekben érdekes programokkal készülnek a szervezők. A szurkolói faluban éjszakánként több DJ szórakoztatja a vendégeket, az Agorában (Az Aréna mellett) pedig kiállítások várják a látogatókat: a sportág hazai története mellett bemutatják a 10 éves Szapporói Csoda a Budapesti világbajnokságok történetét, és a magyarok az NHL kapujában címet viselő tárlatot. Emellett több relikvia érkezik a Hockey Hall of Fame jóvoltából. A belépés ide is ingyenes!