Kedvcsináló: Áprilisban Jégkorong VB lesz Budapesten

A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) április 22-28 között Budapesten, a Papp László Sportarénában (jegyek: itt) rendezi meg a 2018-as Jégkorong világbajnokságot (divízió I/A , így 2013 után újra hazai jégen játszhat a magyar válogatott. Ennek örömére megosztunk veletek 8 érdekes tényt a jéghokiról, amitől kedvet kaptok a meccsek megnézéséhez!

1#

A focitól és a kosárlabdától eltérően a jégkorong története eléggé homályos. Sokak szerint a franciák és az írek már az 1700-as években játszották, míg mások azt állítják, hogy a sportot az 1800-as években kanadaiak „találták fel”, akik otthon készített botokat használtak ütőként a befagyott Ontario-tavon. Akkoriban a korong állítólag fagyott tehéntrágyából készült.

2#

A NASCAR és a Forma 1 után a jéghoki az egyik leggyorsabb sport. A játékosok akár 50km/óra sebességgel is képesek felszántani a jeget, sőt, az orosz Denis Kulyash 2011-ben elérte a 177,5 km/órát, ami az eddigi leggyorsabb rögzített rekord. Összehasonlításként: a világ leggyorsabb állata a gepárd, ami 120 km/órás végsebességre képes.

3#

A sztenderd jégkorong-pálya nem túlzottan nagy (60 méter hosszú, 30 méter széles), a játékosok óriási távolságokat korcsolyáznak egy-egy meccs alkalmával. Ilyenkor a csapatok közel 100 kilométert tesznek meg a jégen! Ennek eredményeként a sportolók akár 3 kg-t veszítenek a testsúlyukból.

4#

Rájátszás esetén Detroitban polipokat dobnak a jégre a szurkolók, amikor a Red Wings nevű csapat pontot szerez. Ez afféle tradíció ott, ami az „Original Six” időszak óta létezik, amikor 6 csapatból állt az NHL, azaz a Nemzetközi Jégkorong Liga. Ekkor ugyanis nyolc alkalommal győzött az említett Red Wings, tehát éppen annyi alkalommal, ahány karja van a polipnak. A halat árusító Cusimano testvérek, Pete és Jerry kezdték ezt a hagyományt 1952-ben, amikor a magukkal vitt polipot jégre hajították a meccsen. A Red Wings megnyerte a kupát, így azóta a csapat kabalájának tekintik azóta is. Hasonló szokásról számolhatunk be Nashville esetében is, ott a harcsától várják a szerencsét.

5#

Jégkorongozó medvék? Akár hiszed, akár nem, az 1960-as években az oroszok cirkuszi medvéket kényszerítettek arra, hogy játsszanak. 2009-ben egy 5 éves állat letépte magáról a szájkosarat és rátámadt a 25 éves cirkuszigazgatóra (Dmitry Potapov), akit végigrángatott a jégpályán, olyan sérüléseket okozva, amelyek aztán a férfi halálához vezettek. Mi a történet lényege? Hagyják a jégkorongot a profikra, és ne kényszerítsenek szerencsétlen állatokat a pályára.

6#

Kanadában létezik egy római katolikus papok alkotta csapat, a Flying Fathers. Kizárólag különleges alkalmakon lépnek jégre helyi csapatok ellen, jótékonysági céllal, hiszen a befolyó bevételt mindig felajánlják a rászorulóknak. Az ötlet atyjai, két észak-ontarioi pap, akik 1963-ban alapították meg a csapatot. A Flying Fathers azóta több, mint 900 alkalommal játszott és több, mint 4 millió dollárt gyűjtött össze.

7#

Európa legnagyobb és legidősebb pályája a Városligeti Műjégpálya, amit 1870-ben nyitottak meg. 1929-ben itt került sor az Európai Jégkorong Bajnokságra. 2011-ben felújították, és 15%-kal megnövelték a pálya területét, ami így 180 x 67 méter lett, és egy nemzetközi jéghoki-pályával bővült.

8#

A hazai drukkereket a világ legjobb szurkolóinak tartják, hiszen arról ismertek, hogy a játék eredményétől függetlenül, lelkesen éltetik csapatukat, akik szinte úgy érezhetik, övéké a győzelem még akkor is, ha elveszítették a meccset. Kevin Pratt, a kanadai TSN sportcsatorna egyik riportere a 2016-os világbajnokság után így nyilatkozott a Magyar drukkerekről: “És akkor énekelnek. Hangosan. Büszkén. A vesztes oldal ezernyi szurkolója a második helyet szerző csapatot élteti. Az eredmény sosem számít nekik. Azért teszik mindezt, mert értékelik a csapatuk erőfeszítéseit. Azért, mert büszkék az országukra. Minden alkalommal úgy énekelnek, mintha megnyerték volta a világbajnoki címet.”