Budapesti street food-mustra – A legjobbak egy helyen!

Amikor néhány évvel ezelőtt elérte a fővárost a gasztroforradalom, pontosan nem tudhattuk, mit hoz majd a jövő. A pár perc alatt elkészülő finomságok mozgó árusai gyorsan meghódították az utcákat és a szívünket is. Mielőtt kettőt pislogtunk volna, már az éttermekben is fellelhetővé váltak kedvenc street food ételeink. Válogatásunkban a legjobb budapesti helyek között szemezgetünk.

A város szívében található Vágódeszkában az ízletes magyar kolbászok uralják az étlapot. Tradicionális receptekből kiindulva, modern köntösbe öltöztetve tálalják ínycsiklandozó finomságaikat, amelyek már egy kóstolás után rabul ejtik az ízlelőbimbókat. Ha a Bajcsy-Zsilinszky út környékén jársz, mindenképpen nézz be, és próbáld ki különlegességüket, a Robucit, ami a házi lecsó és egy általad választott kolbász isteni kombinációjából születik meg. A Merguez nevű ételüket is ajánljuk, ami 50% marhahúsból és 50% bárányból készül, a curry, chili és fahéj hozzáadásával pedig igazán izgalmas ízkavalkádot alkot. A gyorséttermi ételek iránt rajongóknak biztosan tetszeni fog a Vágódeszka kínálata, ami a magyaros ízekre helyezi a hangsúlyt. Térj be a barátságos étkezdébe, ahol a tradicionális ízeket egy modern csavarral keltik új életre.

A nyüzsgő Kálvin tér és az Astoria környékének barátságos vegetáriánus étterme egyaránt várja egészségtudatos, valamint a változatos étkezésre törekvő vendégeit, akik reggelizni és ebédelni is betérhetnek. A gondosan elkészített, meleg ételek között ízletes házi hamburgert, glutén- és cukormentes desszerteket, szendvicseket, frissen facsart gyümölcsleveket és smoothie-t is találunk az étlapon. Ha kipróbálnál egy gluténmentes, vegán hamburger különlegességet, ajánljuk a Gandaburit, az édességek közül pedig bátran kóstold meg a banános-datolyás tortát, ami csicseriborsó lisztből készül, azaz szintén gluténmentes. Hétköznaponként reggel 7-től este 9-ig várják vendégeiket, akik a szomszédos Bio ABC-ben és Vitamin ABC-ben szert tehetnek egészséges alapanyagokra is.

A kínai negyed szívében fellelhető Wan Hao kínai és kantoni ételei nemcsak finomak, hanem egészségesek is. Tudtad, hogy az étterem repertoárjában street food finomságok is helyet kaptak? A kantoni dim sumnak hála Baozi és Jiaozi izgalmas ízeit élvezheted, de egy adag risztésztára is benevezhetsz, ha az utcán, menet közben is egyszerűen elfogyasztható ételre vágysz. Számos alacsony zsírtartalmú, vegetáriánus fogás szerepel az étlapon, és a tavaszi diétád sem kell feladnod, ha valami alakot kímélőt ennél. A Wan Haoban kulináris utazásra invitálnak, és Funzine olvasóként egész évben különleges kedvezményt vehetsz igénybe náluk: az ételek árából 10% engedményt kapsz!

A “kapd fel és vidd” ötlet az édességekre is vonatkozik, a Waffle Dogban pedig egészen különleges értelmet nyer. A hely tulajdonosait egy a Benelux államokba tett látogatás inspirálta arra, hogy az ott népszerű gofri-kreációkat a hazai közönség előtt is bemutassa. Az étvágygerjesztő küllemű és még annál is jobb ízű finomságokat mindenféle földi jóval pakolják meg, például házi vaníliakrémmel, Hershey csokoládészósszal, gyümölcslekvárral, gyümölcsökkel, túró rudival és minőségi édességekkel. Az álomszerű waffle dogok mellett holland mini palacsintát is rendelhetsz náluk, amit néhány perc leforgása alatt, frissen készítenek el. A gofri sosem volt még ilyen kreatív, neked is ki kell próbálnod!

A KicsiZso kistestvére észbontóan finom, gourmet bagelekkel várja a street food fanatikus rajongóit hétköznaponként reggel 7.30-tól egészen délután 5 óráig. A budai étkezőben lazacos, chorizós vagy akár sonkás ízesítésben is megkóstolhatod a bageleket. Csak kívánnod kell, és a MiniZso barátságos alkalmazottjai máris elkészítik neked azt, amire a szíved és a gyomrod vágyik. Valami mást ennél? Levesek, kávé, és sütemények is szerepelnek az étlapon. A szomjoltó finomságok között jéghideg sörrel és frissen facsart gyümölcslevekkel öblítheted le a torkod. Az elbűvölő Hattyú utcai MiniZso valódi gyöngyszem a hazai street food színterén; ne hezitálj tovább, nézz be még ma!

Bubba kapitány ismét megcsinálta: a közelmúltban az Egyetem térnél nyitottak éttermet. A menün közel 80-féle tengeri finomság szerepel: rák, kagyló, tintahal, egész halak és szálkamentes halfilék, Budapest legszélesebb Fish & Chips választéka, valamint Beef Burger különlegességek és a Budai Bubba’s Captains Pub legjobb ételei által inspirált választék. A tengeri ételeket kedvelők számára ez a hely maga a mennyország, viszont finom házi sütemények, laktató reggeli, üveges és csapolt sörök, smoothie-k és minőségi borok is találhatóak az ajánlatok között. Ne is várj tovább, ha megéheztél, horgonyozz le Bubba kapitánynál!

Ha a város legjobb levesezőit kellene megneveznünk, a Bors biztosan a TOP 3-ban kapna helyet. A hely lelkes csapata időről-időre különleges leves-kreációkkal örvendezteti meg óriási “rajongótáborát”, ami esetükben valóban helytálló elnevezés. Egyik újdonságuk például a Sancho, ami egy mexikói ízvilágú, pikáns bagett. Sós ajánlataik mellett édes levesekből sincs náluk hiány, melyeket finom sütemények és torták inspirálnak. A folyamatosan változó étlapon szerepelt már epres sajttorta, bounty, valamint magyar trüffeltorta ihlette leveskülönlegesség is. Az ételek ízét csupán a Bors hangulata, az ott dolgozók kedvessége szárnyalja túl. Kétség sem fér ahhoz, hogy ez a város egyik legmenőbb étkezdéje!

A főváros központjában található Black Cab Burger maga a Paradicsom a hamburger szerelmeseinek. Modern, barátságos atmoszféra fogadja a vendégeket a piros, a fekete, a fehér és az okkersárga stílusos kombinációjával, ami a logón kívül a hely dizájnjában, a falak dekorációjában is megjelenik London jelképeivel együtt.

A menüre pillantva hamar egyértelművé válik, hogy nem egy átlagos hamburgerezőben jársz. A kreatív „make your own burger”, azaz tervezd meg a saját burgered koncepciónak hála a vendégek kiválaszthatják a zsemle méretétől kezdve a húst – csirke, marha, lazac – és a feltétetek is, extraként pedig akár kéksajtot, grillezett ananászt vagy tükörtojást is lehet kérni. A ház specialitásaival megéri próbát tenni, az egyik kedvenc például a Cabbie Burger. A csemegeuborka, a roppanó jégsaláta, paradicsom, fehér hagyma és a tökéletesen megolvadt angol cheddar sajt ízletes kombinációja remekül harmonizál a közepesen megpirított marhahússal, és enyhén csípős jalapeño paprikával rázza fel az ízlelőbimbókat. A hab a tortán a ropogós bacon, valamint a majonéz, ketchup, mustár és BBQ szósz tökéletesen eltalált mixe, mindez egy puha hamburgerzsemlében tálalva.

A Black Cab friss sült krumpliját angolosan, karakteres malátaecettel meghintve is megkóstolhatod. Az étlapon ízletes saláták, fantasztikus hot-dogok, és a csupacsoki házi brownie is helyet kaptak, ráadásul angol üdítőitalok, ciderek, Fuller’s sörök (üveges/csapolt) és magyar gyümölcslevek listájából választhatsz, ha megszomjaznál.

Bár a fővárosi street food palettán még újdonságnak számít a Pöriző, hamar népszerű lett a helyiek és a turisták között is. Az Arany János utcai metró megállóhoz közeli büfét valósággal elárasztják a pozitív visszajelzések, mindenki imádja, aki valaha járt és fogyasztott már ott. A helyet életre hívó csapat azzal a céllal hozta létre a Pörizőt, hogy megteremtse a street food magyar alternatíváját, hiszen bőven van magyaros étel, ami ezen a területen is megállhatja a helyét. Nem meglepő módon az étlapon a csirkepörkölt és a marhagulyás újragondolt változata is szerepel. Tedd próbára!

Ha olyan street food alternatívát keresel, ami nemcsak gyors és finom, hanem még egészséges is, a Sushiroll a legjobb választás! A Corvin sétány sushi-éttermében kézzel készített finomságok közül választhatsz, amit csupán 1 perc alatt elkészítenek neked. Másra vágysz? Levesek, maki tálak, nigiri, saláták és levesek is szerepelnek a kínálatban. A Sushiroll vezetősége nagy hangsúlyt fektet a minőségi alapanyagok beszerzésére, épp úgy, ahogyan az ételek frissességre. Az étlapon vannak vegetáriánusok számára is megfelelő alternatívák, így bárki tér be oda, éhesen biztosan nem fog távozni.

Egy szó szerint színes salátabárba invitálunk, ami a főváros egyik központi helyén, a Baross utcában található. Az étlapon szereplő salátákat a szivárvány színei után nevezték el, és szendvicsekkel, levesekkel, valamint smoothie-kkal is szolgálhatnak az éhes vendégeknek. Az ételeket gondos kezek készítik, és a kreativitás mellett a tulajdonosok környezettudatos gondolkodása is megmutatkozik azok előtt, akik betérnek a Rukkolába. Minden finom és megfizethető áron érhető el: egy átlagos szendvics ára 1000 HUF alatt van, míg az egyébként laktató salátákat 1000-1500 HUF-ért tudod megvásárolni. Ha egészséges ebédre vágysz, keresd a Rukkolában, mi imádjuk!

A Budapest központjában fellelhető Arriba étterem étlapja legalább olyan színes, mint maga a mexikói kultúra. A barátságos hangulatú, vendégközpontú gourmet étterem autentikus finomságokat és különlegességeket kínál, mindamellett, hogy egy izgalmas kultúra világába kalauzolja vendégeit. Ha teheted, mindenképpen térj be, hiszen az Arriba Taqueria sem ételeit, sem hangulatát tekintve nem okoz csalódást. Nem tudsz elszabadulni a munkahelyedről, viszont szívesen megkóstolnál valamit az Arriba kínálatából? Aggodalomra semmi ok, hiszen akár rendelhetsz is! Tedd próbára!

Akár egy tál klasszikus spagettire, akár ázsiai tésztakülönlegességre vágysz, a belvárosi Pasta.hu kínálatában megtalálod azt, ami az éhségedet csillapíthatja. A Kálvin téri, tésztákra szakosodott étkezdében minden hétköznap 4 tésztaféléből választhatsz, amit praktikus fogantyúval ellátott, logózott fehér dobozkában kapsz kézhez. Evőeszközöket is adnak, így akár a Pasta.hu előtti faasztaloknál letáborozva is elfogyaszthatod a friss, meleg tésztád. Ne vegye el a kedved, ha ebédidő tájékán hosszú sor kígyózik a közkedvelt hely előtt, mert a gyors kiszolgálásnak hála nem kell sokat várnod.

A LángosBáró csapata újragondolta és felturbózta a forró olajban kisütött tésztát, aminek eredményeként megszületett egy egészen különleges, menő street food koncepció. Az extrém feltétektől sem riadnak vissza: lángosod kérheted például brassói aprópecsenyével vagy tejfölös uborkasalátával, de a lángos burgert is kipróbálhatod náluk. A forradalmi ötletekkel a LángosBárónak sikerült kiemelkednie a street food piacon, rendszeresen írnak róla a legjobb fővárosi étkezdéket összegyűjtő helyek, és gasztronómiai témájú tv-műsorokban is szerepel. Te se maradj le róla; vedd célba a Móricz Zsigmond körteret, és kóstolásra fel!