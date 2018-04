A Budapest Park most jelentette be a legnagyobb nyári fellépőjének a nevét

Az egyik legfelkapottabb pop, R&B sztár augusztus 5-én lép fel a Budapest Parkon. Kíváncsi vagy, kiről van szó? Már el is mondjuk!

A kivételes tehetségű amerikai énekes-táncos, aki nálunk is tiszteletét teszi majd, nem más, mint Jason Derulo. Az énekes 5 éves kora óta szerepel színpadon, és 8 évesen már első dalait írta. Tanulmányait a Dillard Művészeti Gimnázium után a New York-i Amerikai Zene és Dráma Akadémián végezte. 16 évesen olyan előadóknak kezdett dalokat írni, mint P. Diddy, Pitbull, vagy Sean Kingston.

Karrierje néhány év alatt robbanásszerűen ível felfelé. Jason mára a zenei műsorok és fesztiválszínpadok ünnepelt sztárja. In My Head, Want To Want Me, If I’m Lucky, Don’t Wanna Go Home, Cheyenne, Talk Dirty vagy a Swalla, hogy csak néhányat említsünk dalaiból, melyek évek óta uralják a világ slágerlistáit. Legújabb száma a Colors a 2018-as FIFA labdarúgó-világbajnokság hivatalos himnusza.

Augusztus 5-én a Budapest Park ad otthont Jason Derulo bemutatkozó koncertjének a magyar fővárosban. A nyár egyik legizgalmasabb estéje, sok tánccal és parázs dallamokkal, műfajának világsztárjával.

Jegyek kaphatók április 6-tól a www.broadway.hu és a www.budapestpark.hu oldalakon.