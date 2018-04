Opus Jazz Club – Étterem és zenei szentély egyben

A város szívében megtalálható Opus Jazz Club esetében a koncerthelyszín funkció legalább olyan fontos, mint a gasztronómiai élmények megteremtése. Ennek köszönhető, hogy egyaránt vonzza a világ leghíresebb jazz-zenészeit, a zenekedvelőket és az ínyenceket is. Örömmel vállaltuk, hogy személyesen meggyőződjünk arról a sok jóról, amit korábban hallottunk róla.

A magántulajdonban lévő Budapest Music Center fontos részeként az Opus Jazz Club remek kortárs zenei csemegét ajánl keddtől szombatig, amikor a vendégek a világ különböző részeiről érkező jazz-tehetségek koncertjei mellett élvezhetik ízletes vacsorájukat. Látogatásunk napján, március 23-án fontos évfordulót ünnepeltek, 5 évvel ezelőtt ugyanis pontosan ezen a napon nyitotta meg kapuit a hely. A BMC-nek otthont adó neo-klasszicista épület felújítási munkálatai 2013-ban fejeződtek be, és a zenerajongó tulajdonosnak sikerült olyan vonzó helyszínt teremtenie, ahol a minőség minden téren a profit előtt áll.

A légkondicionált, kétszintes Opus Jazz Club enteriőr dizájnja egyszerű és letisztult: a falakat jazz-zenészek fekete-fehér fotói díszítik, és hangszeres fémszobrok tekintenek vissza ránk az utcafronti ablakokból. Az alsó szinten mozgó színpad és különleges világításrendszer, valamint egy rendkívül értékes Fazoli zongora áll a fellépők rendelkezésére. Látszik, hogy minden egyes részlet alapos munka és jól megfontolt tervezés eredménye.

Menü & italok

Az Opus Jazz Club aktuális étlapját a tavasz frissessége és lendülete inspirálta. A napi menü-ajánlatokat, valamint az a’la carte étlapot szezonális zöldségekkel és gyümölcsökkel (például: ceruzabab, spárga, málna) tették színesebbé. Felkészültek a glutén- és laktózmentes ételek iránt egyre növekvő igény teljesítésére: laktózmentes tejet és tejszínt használnak ételeik elkészítéséhez, valamint gluténmentes pékárut is tartanak, így a betérők találnak számukra megfelelő alternatívát legyen szó levesről, főételről, vagy desszertről.

Az itallapon az ország különböző részeiről beszerzett borok (Balaton, Tokaj, Szekszárd, Villány), Békésszentandrási kézműves sörök, és Panyolai pálinka is szerepel, sok más mellett. A kávékedvelők az olasz Goppion márka termékei közül választhatnak, de koktélok, és természetesen alkoholmentes üdítőitalok is vannak a palettán.

A séf javaslatára 4 ínycsiklandozó ételt kóstoltunk meg. Elsőként a grillezett kacsamell került a tányérunkra, amit tört zöldborsóval, pak choi-jal és édes-savanyú mártással tálaltak. Az egymás mellé került finomságok remek összhangja már pár falat után egyértelmű volt; a kacsahús jellegzetes ízét tökéletesen kiegészítette a szósz, és a friss zöldségek is illettek az ízvilágához. A bőrén sült lazac citromos csicseriborsó krémmel és zöld spárgával alkotott ízkavalkádja is levett minket a lábunkról. A kellemesen sós lazacot limelével öntözhettük meg, és a citrus aroma igazán érdekes ízélményt adott. A köretként hozzá kapott, humusz módjára fűszerezett csicseriborsókrém szintén nagyon finom volt, ráadásul laktózmentes alapanyagokból készült, egy kevés limelé hozzáadásával.

Az Opus Jazz Club másik két finomságának hála arról is megbizonyosodhattunk, hogy azok is élvezhetnek egy vegetáriánus fogást, akik egyébként fogyasztanak hússal készült ételeket. Megkóstoltuk például a grillezett kecskesajtot, amit málnás-paradicsomos krémmel, fokhagymás spenóttal és fekete rizzsel kínáltak. A görög sajtból készülő finomsághoz készült, házi “öntetben” csodás egységet alkotott a zöldség-gyümölcs páros, az ízek szépen összeolvadtak, és kellően hangsúlyosak maradtak a krémben. A fekete jázminrizshez némi fehér rizst is kevertek, és mindent látványosan tálaltak, így nem csak az ízlelőbimbókat, hanem a szemeket is kényeztető fogás került elénk.

Végül egy olasz ihletésű ételt ismerhettünk meg: arancinit ettünk medvehagymás fussilivel, amelyhez az étteremben 100%-ban magyar alapanyagokból készült tésztát használnak. A isteni, medvehagymás krémben megmártózott tészta olyan volt, akár egy fészek, benne az arancini gombócokkal, amelyek a rizottó felturbózott, panírozott alternatívái kaliforniai paprikával és snidlinggel feldobva.

Desszert

Az Opus Jazz Club desszertjeiről is érdemes pár szót ejteni. A művészien elkészített sütemény-kreációk közül két finomságot is volt szerencsénk a villánk hegyére tűzni, és kijelenthetjük, hogy mindkettő mennyei volt. A tonkababos tejcsokoládé-mousse francia piskótával, eperraguval készül, és már a látványa alapján tudtuk, vágyaink tárgyát fogja képezni. Pontosan úgy, ahogyan a csokoládékrémes teatorta is, amit citrusos gyümölcsraguval tettek igazán különlegessé, a dekorálásáról nem is beszélve.

Összegezve: az Opus Jazz Club meglátogatása kettős élményt jelent, ami kulináris és kulturális szinten is emlékezetes marad. Itt az idő, hogy te is felfedezd!

Képek: Németh Krisztina – Egy jó kép rólad