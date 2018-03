5 szórakoztató könyv, ha az eső miatt otthon ragadnál húsvétkor

Sajnos úgy látszik, a sors megismétli önmagát: a március 15-i hosszú hétvége után a húsvétkor is pocsék, esős idő lesz. Ezért ismét összegyűjtöttünk 5 rövidebb könyvet, amit simán elolvashatsz, ha a kétnapos ünnep alatt nem tudsz kimozdulni a lakásból a rossz idő miatt. Íme, azok a könyvek, melyeket szerintünk áprilisban feltétlen el kell olvasnod – akár esik, akár nem.

P. D. James: Takard el az arcát

A krimirajongók nagy örömére a 21. Század Kiadó új sorozatát a klasszikus krimiknek szenteli. Mi mással is nyithatták volna a sorozatot, mint P. D. James egyik legismertebb regényével, a Takard el az arcát című könyvével?

A történetben a Maxie család vidéki kúriájában történik gyilkosság. Az áldozat a nemrégiben befogadott szobalány, aki a vacsoránál jelentette be, hogy Stephen Maxie, a kissé pökhendi orvos megkérte a kezét. A bejelentés mindenkit sokkolt, főként, hogy a család néhány tagja már amúgy is ellenezte, hogy az egyedülálló, kisgyermekes anyukát befogadta a Mrs. Maxie az otthonukba. Jól kidolgozott karakterek, izgalmas cselekmény, meglepő fordulatok – krimi, a legjobb fajtából.

Görög Ibolya: Summa summarum

Görög Ibolya 1987 és 1999 között dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán. Ezalatt hét miniszterelnököt szolgált, 1992-től pedig protokollfőnökként irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit. Azóta sem pihen: szinte mindennap járja az országot, előadásokat tart protokollról, rendezvényszervezésről és viselkedéskultúráról, fennmaradó idejében pedig olykor akár abszurd kérdésekre ad kimerítő e-mailes válaszokat.

Agatha Christie: Az Ackroyd-gyilkosság

Tudtad, hogy a krimi királynőjének Az Ackroyd-gyilkosság című, 92 évvel ezelőtt írt könyve hozta meg az áttörést? A történetben egy családi dráma részeseivé válhatunk, mely természetesen ezúttal is gyilkosságba torkollik. Az eset kusza szálait a világhírű belga nyomozó, Hercule Poirot oldja meg. A detektív hiába is reménykedett abban, hogy vidékre visszavonulva töktermesztésnek szentelheti az életét – azok a bizonyos szürke agysejtek csak nem akarnak leállni és munkát követelnek.

Az írónő legnagyobb indulatokat és médiavisszhangot kiváltó könyve nem hiába tette Chrstie nevét a világ összes pontján híressé. Az írónő egyik legjobb írása az Az Ackroyd-gyilkosság.

Rafik Schami: Szofia avagy minden történet kezdete

A fiatal Szofia lángoló szerelemre gyúl Karim iránt, de nem hozzá, hanem egy gazdag ötvöshöz megy feleségül. Évekkel később azonban, amikor Karim ártatlanul gyilkosság gyanújába keveredik, ő menti meg az életét. Karim megígéri neki, hogy bármikor szüksége lesz rá az életben, mellette fog állni. Évtizedek telnek el. Szofia egyetlen fia, Szalman kivándorol Olaszországba, jómódú és boldog ember lesz belőle, de az emigráció sebe nem gyógyul, ezért úgy dönt, Damaszkuszba utazik, hogy viszontlássa öreg szüleit. Az arab tavasz kitörése előtt néhány nappal érkezik a városba. Mindenhol szeretettel fogadják, csak egyvalaki érzi úgy, hogy elszámolnivalójuk van egymással: unokatestvére, Eliasz, aki időközben a titkosszolgálat tisztje lett. Szalman, amikor megtudja, hogy körözést adtak ki ellene, kénytelen elrejtőzni és menekülni szülővárosából. Karim, aki öregkorára újra megtalálta a szerelmet Aida oldalán, beválthatja egykor tett ígéretét.

Nick Hornby: Cicikrisztus

Egy újabb klasszikussá érett író, akit ismét felfedeztek a könyvkiadók! Nick Hornby neve azoknak is ismerősen csenghet, akik nem megszállott olvasók. Hornby regénye alapján készült ugyanis több sikerfilm is, például a Pop, csajok, satöbbi és a Hosszú az út lefelé is.

A Cicikrisztus egy rövidke novelláskötet, melyben a címszereplő történet hőse bebizonyítja, hogy talán még érzékenyebb műértő is lehet, mint egy híres művész. Nick Hornby leghíresebb elbeszélése a népszerű regényekkel egyenértékű remekmű: sokak kedvence, olyan alapmű, amelyet itt-ott egyetemeken is tanítanak – akár mint kiváló novellát, akár mint gondolatébresztő bevezetést a mai képzőművészet megértéséhez.