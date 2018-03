Robban az új Apuveddmeg! – Megérkezett az új Wellhello dal és videó

Az instagramolt belvárosi valóság és korszellem krónikásai, azaz Fluor és Diaz a romantikus témákat a sarokba dobva egy szókimondó, fesztiválrobbantó és meglehetősen slágergyanús dallal vágja ki a biztosítékot.

Ismét egy generációs dal, na de milyen!

Bevállalós, hiszen nem a megúszásra épít és egy kényes témával operál, ami sokaknak lehet ismerős, de kevesen mernek róla beszélni: Ez a teljesítmény nélküli, “Nem olyan lány”-ok világa, akiknek elég két mell és egy insta profil, hogy magukat modellnek képzelve vadásszák le a sugar daddy-ket.

Ők azok, akik a kinézetükön kívül túl sokat nem tudnak felmutatni és még arról is hamar kiderül, az offline világban már közel sem olyan tündöklő, ragyogó, mint a beauty effecttel.

Ennek a jelenségnek állít görbe tükröt Wellhellosan az elnöki srácok legújabb megjelenése, magas tánc és refrén faktor mellett.

Humor, fricska és egy nagy adag odamondogatás árad az izzadságmentesen guruló friss cuccból. Saját bevallásuk szerint ez lett a „legaljasabb“ Wellhello dal, amihez egy igéretes videóklip is társul.

A kisfilmet a #Sohavégetnemérős filmet is dirigáló Tiszeker Dániel rendezte, és a Fanatics Film hozta tető alá.

Ha már videó, friss hír Fluor újjáéledő vlogja is, amiből számos szórakoztató részlet derül ki az elnökök év eleji amerikai kalandjairól is. Ezenfelül pedig mindenféle Tomis sztori-ügy kerül teritékre, személyes hangvételben, amolyan az előadóművészben is ember lakik címszóval. Négy etap már elérhető a Vlog youtube csatornáján!