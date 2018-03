Shia LaBeouf filmet forgat az életéről

Az utóbbi években nem színészi munkájával, hanem megkérdőjelezhető viselkedésével vonta magára a figyelmet Shia LaBeouf. Alaposan meggyűlt a baja a törvénnyel: rendőrségi ügyei között egyebek mellett ittas vezetés és erőszakos viselkedés szerepel.

Az egykor tehetséges gyereksztár az Even Stevens c. amerikai sorozattal robbant be a köztudatba, és sajnos hamar megismerte a hírnév árnyoldalát. A függőség démonjaival már egészen fiatalon meg kellett küzdenie, és nem tagadja, hogy a mai napig sem sikerült teljesen legyőznie azokat. Ezt támasztja alá, hogy folyamatosan összeütközésbe kerül a törvénnyel.

Honey Boy

A színész most betekintést adna az életébe, amire nagy hatással volt alkoholista apja és közel sem felhőtlen kapcsolatuk. A készülő film címe Honey Boy, ami LaBeouf gyermekkori beceneve, a történet pedig a feltörekvő gyereksztár életét mutatja be az apa-fiú kapcsolat rendezésére tett próbálkozásokkal együtt. Az apa szerepét Shia vállalta magára, míg gyermekkori önmagát Lucas Hedges, A régi város Oscar-jelölt színésze alakítja majd. Egyelőre sem a forgatási munkálatok megkezdésének időpontjáról, sem a bemutató dátumáról nincs információ.