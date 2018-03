5 remek könyv a hosszú hétvégére

Bár szívük szerint mindannyian a szabadban lennénk, piknikeznénk és túráznánk a hosszú hétvégén, lehet az időjárás közbeszól a terveinknek. Akkor se ess kétségbe, ha az eső miatt a lakásba szorulsz a hétvégére, ugyanis ebben az esetben is remek programot ajánlunk neked: öt lenyűgözően klassz könyv képében.

Lars Kepler: A hipnotizőr

Egy apa. Egy anya. Egy kislány. A svéd kisvárosban elkövetett szörnyű mészárlásnak csupán egyetlen túlélője van, egy súlyosan sebesült kamasz fiú. A család ötödik tagja, a fiú nővére eltűnt. Mivel úgy fest, hogy a gyilkos az egész család kiirtását tűzte ki célul, a lány nyilvánvalóan életveszélyben van. A rendőrség megkezdi a keresését, ám az idő vészesen fogy. Joona Linna, a csökönyös természetű finn nyomozó szerint egyetlen lehetőség van arra, hogy nővére érdekében szóra bírják a sokkos állapotban lévő kamaszt: a hipnózis. Joona a leghíresebb és egyben leghírhedtebb hipnotizőrt, Erik Maria Barkot kéri fel, hogy segítsen neki. A fiú hipnózisban beszélni is kezd, ám az utazás, amelyre együtt indulnak, nem várt mélységekbe visz…

Teresa Driscoll – Rajtad a szemem

Ella Longfield kihallgatja két sármos fiatalember beszélgetését, akik kamaszlányokkal flörtölnek a vonaton. Nem gondol semmi rosszra, míg rá nem döbben: a srácok nemrég szabadultak a börtönből. Anyai ösztöne azonnal riadómódba kapcsol. A telefonért nyúl, ám történik valami, ami megállítja. Másnap arra a hírre ébred, hogy eltűnt az egyik lány, a gyönyörű, zöldszemű Anna Ballard.

Egy évvel később Annát még mindig nem találták meg. Ellát bűntudat gyötri amiatt, hogy nem cselekedett, és nem ő az egyetlen, aki képtelen elfelejteni a történteket. Valaki fenyegető leveleket küldözget neki – leveleket, melyek azt jelentik: komolyan féltenie kell az életét. Majd az eltűnés évfordulóján felhívást tesznek közzé, melyből kiderül, hogy Anna barátai és családja valószínűleg elhallgatnak valamit. A lány legjobb barátnője, Sarah nem mondta el a teljes igazságot arról, hogy mi történt pontosan azon az éjszakán – és a szülőknek is megvannak a maguk titkai.

Vannak, akik tudják, hol van Anna – de nem árulják el. Viszont figyelik Ellát.

Alice Munro: Ifjúkori barátnőm

Tíz nő, tíz élethelyzet, tíz történet. Alice Munro 2013-ban Nobel-díjat nyert novelláskötetének főszereplői nők, akik valamilyen válaszút elé kerültek életükben. Mindegyik novella teljesen más világba kalauzol minket, de az mindegyikben közös, hogy a nők szemszögéből ábrázolja a világot, mely sokszor szűkmarkúan, igazságtalanul vagy éppen kegyetlenül bánik az emberekkel. Munro történeteinek szereplői erős hatást gyakorolnak egymás életére, olykor pedig legapróbb dolgok (például egy paróka) kap kulcsszerepet sorsuk alakulásában.

A könyv legnagyobb érdeme, hogy több szempontból is megdolgoztatja az olvasót: egyrészt el kell igazodnia a szereplők közötti, olykor kissé bonyolult kapcsolatrendszerekben, másrészt erkölcsi kérdésekre is választ kell adnunk, mivel Munro ránk bízza szereplői tetteinek megítélését, sőt, olykor azt is a képzelőerőnkre bízza, milyen befejezést szánunk a történetnek.

Az Ifjúkori barátnőm egy mélyrepülés nemcsak a női lélek legsötétebb bugyraiba, hanem saját lelkivilágunkba is.

Marie Louise von Wallersee-Larisch: Sisi udvarában

Wallersee-Larisch grófné két okból is nagyon izgalmas alakja a történelemnek. Egyrészt a magyarok által is bálványozott Sisi unokahúga volt, másrészt a Habsburg-dinasztia trónörökösének, Rudolfnak az öngyilkosságában is kulcsszerepet játszott. A trónörökös Mary von Vetsera bárónővel együtt távozott a túlvilágra. Tettük után sokan azzal vádolták meg Wallersee-Larisch grófnét, hogy lényegében rábeszélte Maryt, hogy a halálba is kövesse szerelmét, Rudolfot, mások szerint a grófné maga is a tragikus helyzet egyik áldozata.

Wallersee-Larisch emlékiratai a nő védőbeszédeként is felfogható, melyben közli az olvasóval a saját történetét, a saját igazságát. A rövid könyv intenzív és hihetetlenül izgalmas betekintést nyújt a Habsburg-dinasztia alkonyának egyik legsötétebb fejezetébe és pontos ecsetvonásokkal festi le egy mára elfeledett kor társadalmi feszültségeit és fonákságait.

Jill Santopolo: A fény, amit elvesztettünk

A szerelemről már rengeteg történetet írtak és talán már nem is lehet az érzésről újat mondani. Jill Santopolo könyve mégis szívbe markolóan ír egy fiatal pár történetéről, akik a 2011. szeptember 11-i terrortámadás idején találkoztak egymással, a tragédia pedig – mindig más formában – lényegében végigkíséri a kapcsolatukat.

A történetüket Lucy (alias luce, vagyis fény) szemszögéből láthatjuk, aki többször is elveszítette élete szerelmét, Gabe-et. A férfi és nő közötti legnagyobb törést Gabe munkája okozza, mely egy másik kontinensre szólítja a férfit. A fény, amit elvesztettünk egy romantikus regény, de szerencsére nem abból a csöpögős, negédes fajtából, amit csak a legelvetemültebb szentimentálisok élvezhetnek.

A könyv a sors kiszámíthatatlanságáról, olykor fanyar humoráról is szól, melyet az írónő egy szerelmespár történetén keresztül ábrázol, akik így vagy úgy, de nem tudnak szabadulni egymástól.