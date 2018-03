Magyarok, és a világ legnagyobb távcsőrendszere

Bevetésen a MATISSE, avagy új berendezést kapott az észak-chilei Paranal Obszervatórium.

Az Európai Déli Obszervatóriumtól kapott, közép-infravörös hullámhosszakon működő interferometrikus berendezéssel vizsgálható lesz a galaxisok közötti fekete lyukak vidéke és a fiatal csillagok körüli bolygókeletkezési területek is. A rendkívüli hír magyar vonatkozása az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia CSFK Csillagászati Intézetének munkatársai is részt vettek a beüzemelésben. Amellett, hogy ők végezték a műszaki tervezést, a tesztelésben is közreműködtek.

Küldetés

A MATISSE (Többapertúrás Közép-infravörös Spektroszkópiai Kísérlet) és a VLT (Very Large Telescop) nevű segédtávcső együtt kétszáz méter átmérőjű távcsőként funkcionálhat, és a jövőben a bolygókeletkezéssel kapcsolatos kutatásokhoz járulhat hozzá.

A MATISSE első felfedezéseiről íródott cikket itt, a hírt teljes terjedelmében az MTA weboldalán találod.