A Balatonnál még tart a tél – Lenyűgöző képek a befagyott tóról

Bár Budapestre lényegében már kijelenthető, hogy megérkezett a tavasz, a Balatonnál még nem ennyire egyértelmű a helyzet.

A legnagyobb magyar tavat ugyanis nemrégiben még teljes egészében jég borította, mely még mára sem tűnt el nyomtalanul. Egy tehetséges magyar fotós, Orbán Péter éppen ezért fogta a fényképezőjét és lement a Balatonra, hogy megörökítse, hogyan olvad a befagyott tó jégpáncélja. Péter különlegesen gyönyörű alakzatokat kapott lencsevégre, melyeket közösségi médiaoldalán is megosztott, most pedig mi is megmutatjuk nektek.

Képek: Bored Panda