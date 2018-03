A legjobb nőnapi meglepetések

Egy kis kedveskedés minden nőnek kijár, persze nem csak március 8-án. A közelgő nőnap alkalmából igazi különlegességeket szedtünk össze, hogy a nem szokványos nőnapi meglepetések iránt nyitott ajándékozóknak segítsünk. Íme 5 tippünk!

James Blunt koncert

4 évvel óriási sikerű budapesti fellépése után május 8-án visszatér a fővárosba a többszörös Grammy-jelölt James Blunt! A szerénységéről is híres popsztár legutóbbi, tavaly tavasszal megjelent The Afterlove című albumát népszerűsíti, és a Papp László Sportarénában lép majd színpadra. A korong Blunt 5. stúdióalbuma; 16 dal szerepel rajta és 4 extra szám, ami az énekes legsikeresebb szerzeményeinek újragondolt változatát takarja. Ki ne örülne egy koncertjegynek? Szerezd be a Ticketpro vagy a Livenation oldalán!

Íme, Magyarország válasza a Magic Mike című mozira, ami nők millióit vonzotta a képernyők elé. Nem véletlen, hogy a Hot Men Dance csapata rendkívül népszerű, hiszen szemet gyönyörködtető megjelenésük mellett remek táncshow-val örvendeztetik meg közönségüket. Erotikus táncmozdulatokat kombinálnak modern (r&n, hip-hop, break, stb.) elemekkel, és látványos műsorukat jelmezben adják elő. Nőnap alkalmából tematikus előadással készülnek!

Egy romantikus vacsora vagy egy doboz bonbon remek ajándék, de aki a zenét szereti, az még jobban fog örülni egy kulturális programnak. Egy vidám, zenés előadás igazán különleges meglepetés, ezért ajánljuk figyelmedbe a Budapesti Operettszínházat, aminek repertoárjában biztosan megtalálod az ajándéknak valót. Nézz szét a honlapjukon és válassz bármit, hiszen nem lőhetsz mellé, ha jegyet váltasz egy operett előadásra.

Laura Virág

A virág egyike azon klasszikus ajándékoknak, amit szinte mindenki szeret. A Laura Virág csodaszép kreációkkal és elbűvölő meglepetésekkel készül, hogy nőnapon a hölgyek a legcsodásabb ajándékoknak örülhessenek. Csokrok, és dobozba zárt szépségek közül választhatsz, amelyek mindegyike lélegzetelállítóan szép, és a világ legszerencsésebb nőjének érezheti magát bárki, akit megajándékoznak vele. Vedd fel a kapcsolatot a Laura Virággal a Facebook oldalukon!

Winelovers – Tokaj Március

A hazai borélet egyik legkiemelkedőbb eseményére kerül sor március 24-én a Hotel Corinthia gyönyörű termében, ahol a legjobb, Tokajból származó borokat kóstolhatják meg a rendezvény látogatói. Amellett, hogy válogatott különlegességeket ízlelhetsz meg, kérdezhetsz is a kiállító borászoktól, akik minden kérdésedre szívesen válaszolnak. Ha okulnál, néhány érdekes workshopon is részt vehetsz. A jegyárakért, és a megjelenő borászatokról tájékozódj az esemény honlapján!